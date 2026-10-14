Communiqué de presse

Atos étend son partenariat avec Fortinet pour proposer à l’échelle mondiale, un cadre de cybersécurité unifié destiné aux environnements hybrides et multi-cloud

Paris, France – 14 octobre 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui l’extension de son partenariat historique avec Fortinet , leader mondial de la cybersécurité. Le partenariat, jusqu’ici piloté par pays, évolue vers une collaboration à l’échelle mondiale. Cet accord a pour objectif d’aider les organisations à renforcer la sécurité de leurs environnements hybrides et multi-cloud grâce à une proposition unifiée intégrant revente de solutions et services managés de cybersécurité. Il permettra également à Atos et Fortinet de coordonner à l'échelle mondiale leurs actions de développement commercial, leurs relations clients et la fourniture de leurs services, tout en proposant des conditions commerciales compétitives pour répondre aux enjeux croissants de cybersécurité des organisations.

Les clients sont en effet confrontés à l’intensification des cybermenaces et des attaques par rançongiciels, à des environnements numériques plus complexes et à l’accélération de leurs programmes de transformation. Ils doivent par ailleurs se conformer à des exigences réglementaires plus strictes et tenir compte de la pénurie de compétences en cybersécurité. Le renforcement du partenariat entre Atos et Fortinet permettra de conjuguer, à l’échelle mondiale, des technologies de sécurité avancées et des capacités de services managés de cybersécurité.

Les solutions intégrées et les services harmonisés à l'échelle mondiale permettront aux clients de renforcer la sécurité et la visibilité de leurs environnements cloud et sur site, de simplifier leurs opérations de sécurité, d'accélérer la détection et le traitement des menaces, et de bénéficier de la flexibilité et de l'évolutivité nécessaires pour mener leur transformation numérique en toute sécurité.

Fortinet apporte ses technologies de cybersécurité avancées et son accompagnement à l’échelle mondiale. Atos mobilise son expertise en conseil, intégration et services managés de cybersécurité, ainsi que ses capacités de déploiement à l’international, en s’appuyant notamment sur son réseau mondial de centres opérationnels de sécurité (SOC). Ensemble, les deux entreprises proposeront des services plus innovants et évolutifs qui renforceront la cyber résilience des clients, sécuriseront leur transformation numérique, avec un effet direct sur leur efficacité opérationnelle. Au fil des années, l’offre conjointe d’Atos et de Fortinet a évolué pour répondre aux défis permanents des clients, en leur permettant de bénéficier des services de cybersécurité d’Atos intégrant les technologies les plus récentes de Fortinet.

Günter Koinegg, global head of cybersecurity services, Atos , a déclaré : « L’extension de notre partenariat avec Fortinet s’inscrit dans notre stratégie : nous appuyer sur les meilleurs écosystèmes technologiques pour proposer à nos clients des solutions intégrées et orientées résultats. En associant les technologies de cybersécurité avancées de Fortinet à l’expertise d’Atos en conseil, en intégration et en services managés de sécurité, nous offrons une protection homogène et évolutive des environnements hybrides et multi-cloud en aidant nos clients à relever les défis de sécurité à l’ère de l’IA. »

Thomas Desrues, SVP Channel Sales International, Fortinet , a déclaré : « Notre partenariat de longue date, jusqu’ici piloté par pays, devient une alliance coordonnée à l’échelle mondiale. Cette évolution repose sur la forte complémentarité entre nos deux expertises. Atos maîtrise la transformation numérique, l’intégration de systèmes et les services managés de cybersécurité. Fortinet, pionnier de la convergence entre réseaux et sécurité, offre une solution SASE unifié et des opérations de sécurité pilotées par l’IA. En alliant couverture mondiale, innovation partagée et expertise locale, nous permettons aux organisations de s’appuyer sur la Security Fabric AI-Native nécessaire pour renforcer la cyber résilience et répondre aux exigences croissantes de souveraineté, de performance et de sécurité dans les environnements d’IA. »

Ce partenariat renforcé complète les offres d’Atos en sécurité des réseaux, services SOC, Zero Trust, sécurité du cloud, architecture SASE (Secure Access Service Edge) et cyber résilience.

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La cybersécurité au sein d’Atos Group

En tant que l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité avec plus de 6500 experts et 205 brevets en cybersécurité, Atos Group s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les services de cybersécurité , commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l’échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

Les produits de cybersécurité sous la branche Eviden, regroupent un portefeuille de solutions souveraines s’appuyant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Développés et fabriqués en Europe, les produits de cybersécurité d’Eviden sont certifiés par les plus hauts standards européens et protègent les données sensibles, sécurisent les accès numériques et garantissent l’intégrité des identités des utilisateurs, des systèmes et des appareils connectés.

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A propos d’Atos

Atos est la marque d’Atos Group dédiée aux services numériques de bout en bout, sécurisés et accélérés par l’IA. Atos conçoit, développe et opère des environnements numériques essentiels à la performance, à la résilience et à la souveraineté. L’entreprise aide les organisations publiques et privées du monde entier à garder la maîtrise de leurs données et de leurs infrastructures, tout en répondant à leurs exigences de conformité.

Avec plus de 52 000 collaborateurs au service de plus de 4 500 clients dans 54 pays, Atos accompagne la modernisation des systèmes IT, accélère la transformation cloud et data, renforce la cybersécurité et déploie des environnements de travail numériques sécurisés, au bénéfice de ses clients, de leurs collaborateurs et de la société. Atos propose également des services de conseil et d’accompagnement à travers sa marque Atos Amplify.

Partenaire de confiance dans la gestion d’environnements complexes et critiques, Atos accompagne les organisations dans des contextes hautement réglementés et souverains.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

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