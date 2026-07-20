 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atos estime sa position de liquidité à €1,81 md au 30 juin 2026
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 17:56

Atos Group SE ATOS.PA :

* ESTIMATION DE LA POSITION DE LIQUIDITÉ AU S1 2026 AINSI QUE LA PRÉVISION À FIN 2026

* LA VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE AU S1 2026 EST ESTIMÉE À ENVIRON EUR -120 MLNS AU PÉRIMÈTRE ACTUEL

* AU 30/06, POSITION DE LIQUIDITÉ ESTIMÉE À EUR 1,805 MD, SOIT EUR 948 MLNS APRÈS REMBOURSEMENT DE EUR 857 MLNS DE L’ENCOURS DE L’ANCIENNE DETTE 1L

Texte original tinyurl.com/4ek4ee7x Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ATOS GROUP
30,2000 EUR Euronext Paris -0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 340,11 +0,02%
Pétrole Brent
88,57 +4,37%
2CRSI
26,22 +1,00%
VALERIO THERAPEUTICS
0,83 +36,07%
SOITEC
86,4 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank