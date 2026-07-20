Atos estime sa position de liquidité à €1,81 md au 30 juin 2026

Atos Group SE ATOS.PA :
* ESTIMATION DE LA POSITION DE LIQUIDITÉ AU S1 2026 AINSI QUE LA PRÉVISION À FIN 2026
* LA VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE AU S1 2026 EST ESTIMÉE À ENVIRON EUR -120 MLNS AU PÉRIMÈTRE ACTUEL
* AU 30/06, POSITION DE LIQUIDITÉ ESTIMÉE À EUR 1,805 MD, SOIT EUR 948 MLNS APRÈS REMBOURSEMENT DE EUR 857 MLNS DE L’ENCOURS DE L’ANCIENNE DETTE 1L
Texte original tinyurl.com/4ek4ee7x Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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