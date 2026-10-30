ATON : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

Des fonds propres renforcés et des filiales désormais engagées dans une phase de déploiement commercial

Illkirch, le 30 octobre 2026 – 18h00

Lors de sa réunion du 29 octobre 2026, le Conseil d'administration du Groupe ATON ( Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO), spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, a arrêté les comptes consolidés du 1 er semestre 2026 (période du 1 er janvier au 30 juin 2026), présentés synthétiquement ci-dessous. Le rapport semestriel 2026 est disponible sur le site internet de la société, www.aton- group.com .

L'état de la situation financière est présenté comparativement avec les comptes consolidés établis au 31 décembre 2025. L'état du résultat global est présenté comparativement avec les comptes consolidés semestriels établis au 30 juin 2025.

Résultats semestriels

Données consolidées en M€

Normes IFRS - Données non auditées 1 er semestre 2025

(6 mois) 1 er semestre 2026

(6 mois) Chiffre d'affaires 0,3 0,2 Excédent brut d'exploitation (EBE) -0,1 -0,2 Résultat opérationnel courant -0,5 -0,5 Résultat opérationnel -0,5 -0,5 Résultat financier 0,0 0,0 Résultat net consolidé (part du groupe) -0,5 -0,5

Au 1 er semestre 2026, ATON a poursuivi la mise en œuvre de sa transformation en plateforme intégrée des sciences de la vie, structurée autour de ses trois filiales : Inoviem Scientific, PIMS Technology et Bcell Design.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 223 K€ à l'issue du 1 er semestre 2026, contre 287 K€ un an plus tôt. Il se compose de 165 K€ de prestations de services (contre 238 K€ au 1 er semestre 2025) et de 57 K€ d'autres refacturations (contre 50 K€ au 1 er semestre 2025).

L'excédent brut d'exploitation (EBE) semestriel s'établit à -0,2 M€, contre -0,1 M€ au 1 er semestre 2025. Les charges de personnel ont été réduites de moitié (112 K€ contre 224 K€), mais cet effort a été contrebalancé par le recul du chiffre d'affaires, la diminution des subventions d'exploitation (70 K€ contre 131 K€, principalement liées au crédit d'impôt recherche d'Inoviem Scientific) et la comptabilisation en charge d'une créance client afférente à des exercices antérieurs (56 K€).

Le résultat opérationnel courant semestriel s'élève à -513 K€, contre -488 K€ au 1 er semestre 2025. Après prise en compte de -1 K€ d'autres charges opérationnelles non courantes, le résultat opérationnel ressort à -514 K€.

Le résultat financier semestriel s'élève à -24 K€, contre -4 K€ au 1 er semestre 2025, sous l'effet de la hausse du coût de l'endettement financier brut (32 K€ contre 13 K€) et de l'absence de produits de trésorerie (12 K€ au 1 er semestre 2025).

Le résultat net consolidé (part du groupe) est stable à -503 K€ au 1 er semestre 2026. Le résultat net total, intégrant la part des minoritaires, s'élève à -546 K€, contre -509 K€ un an plus tôt.

Ces résultats traduisent la stabilisation des pertes du Groupe, désormais engagé dans une nouvelle phase axée sur la commercialisation des actifs de ses filiales.

Situation bilancielle du Groupe ATON

ACTIF - Données consolidées

en M€ - Normes IFRS 31/12

2025 30/06

2026 PASSIF - Données consolidées

en M€ - Normes IFRS 31/12

2025 30/06

2026 Actif immobilisé 4,6 4,4 Capitaux propres 0,4 1,0 Actif circulant 0,7 1,3 Dettes financières 3,1 2,4 Trésorerie 0,5 0,0 Dette locative (IFRS 16) 1,8 1,7 Autres passifs 0,5 0,5 Total ACTIF 5,8 5,7 Total PASSIF 5,8 5,7

Les fonds propres du Groupe ATON ont été renforcés au 1 er semestre 2026 par la conversion de 459 obligations remboursables en actions (ORA), portant le nombre total d'actions composant le capital social à 1 007 705 135.

Au 30 juin 2026, le Groupe ATON bénéficiait de 1,0 M€ de capitaux propres consolidés (0,4 M€ au 31 décembre 2025), pour des dettes financières ramenées à 2,4 M€ (3,1 M€ au 31 décembre 2025), composées d'emprunts bancaires (1,0 M€ de prêts Bpifrance et prêts garantis par l'État), d'emprunts obligataires (1,0 M€) et de concours bancaires (0,4 M€).

Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible du Groupe s'élevait à 25 K€, contre 455 K€ au 31 décembre 2025, ce qui traduit une situation de trésorerie tendue.

Le Groupe dispose par ailleurs d'une créance de crédit d'impôt recherche (CIR) de 304 K€ au titre de l'exercice 2025 et du 1 er semestre 2026. Le montant comme le calendrier d'encaissement de cette créance restent toutefois soumis aux délais de traitement de l'administration fiscale.

Depuis la clôture du semestre, la levée de fonds réalisée par Bcell Design et le chiffre d'affaires du 2 nd semestre ont permis d'améliorer la position de trésorerie du Groupe. Cette amélioration ne suffit pas, à ce stade, à couvrir l'ensemble des besoins de financement des douze prochains mois. Le Groupe reste donc attentif à l'évolution de sa trésorerie et poursuit ses démarches pour sécuriser des financements complémentaires.

Un portefeuille de filiales à fort potentiel

Inoviem Scientific a obtenu le renouvellement de son agrément au titre du crédit d'impôt recherche (CIR) pour la période 2026-2030. Cette validation pluriannuelle sécurise le dispositif fiscal applicable aux travaux de recherche qui lui sont confiés et renforce sa visibilité sur le financement de la R&D. La filiale poursuit le développement de son offre de services en pharmacologie fonctionnelle auprès de l'industrie pharmaceutique.

En septembre 2026, Inoviem Scientific a annoncé un partenariat avec DeepLife, société d'intelligence artificielle appliquée à la biologie, pour accélérer la découverte de nouveaux traitements dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), un ensemble de pathologies pour lesquelles de nombreux patients n'atteignent pas de rémission durable avec les traitements existants. Ce partenariat conforte Inoviem Scientific dans son rôle de partenaire de validation sur tissu humain pour l'écosystème de la découverte de médicaments assistée par IA.

PIMS Technology a engagé des discussions avancées en vue d'une première implantation de sa plateforme PIMS ® Q8 au sein de centres de référence d'ampleur internationale spécialisés en oncologie. Soutenue par le financement de 500 K€ obtenu auprès de Bpifrance, cette étape constitue un jalon majeur pour la validation clinique de la technologie et le premier volet de sa stratégie de déploiement international. Capable de traiter jusqu'à 20 patients par heure, cette solution fournit aux cliniciens et aux laboratoires pharmaceutiques les moyens de prédire la réponse d'un patient à un traitement, de sélectionner les bonnes cohortes pour les essais cliniques et de surveiller en temps réel l'efficacité thérapeutique.

L'identification précoce des patients répondeurs et non-répondeurs constitue aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de la médecine personnalisée. Avec sa plateforme PIMS® Q8, développée en partenariat avec Weil Industries, PIMS Technology met la puissance de la médecine personnalisée à la disposition des médecins et de leurs patients. La société est actuellement engagée dans des discussions avancées visant à implanter sa plateforme au sein de centres de référence d'ampleur internationale spécialisés en oncologie. Cette phase de déploiement représente une étape majeure dans la validation clinique de la technologie et constitue le premier jalon de la stratégie de déploiement international de la société.

Bcell Design a bénéficié du soutien de ses actionnaires historiques, qui ont souscrit en octobre 2026 des obligations convertibles en actions (OCA) pour un montant total de 500 K€. Cette opération renforce les ressources financières de la filiale dans le cadre de son plan de continuation et accompagne le processus de levée de fonds en cours auprès d'investisseurs tiers.

Bcell Design développe des anticorps monoclonaux à Fc humain destinés au diagnostic, conçus pour reproduire les propriétés du plasma pathologique et offrir une alternative éthique et durable à cette ressource de plus en plus rare. La société travaille au développement de la commercialisation de ces anticorps auprès des acteurs industriels du diagnostic.

Cette dynamique témoigne de la cohérence du recentrage stratégique autour des pôles biotechnologies, diagnostic et recherche pharmaceutique.

Perspectives

Au cours des prochains mois, la priorité du Groupe ATON sera de convertir le potentiel commercial de ses filiales en revenus, tout en poursuivant la maîtrise de ses charges et l'optimisation de son organisation.

Compte tenu du niveau actuel de son chiffre d'affaires, le Groupe reste dépendant de sa capacité à mobiliser de nouveaux financements pour soutenir cette phase de déploiement commercial. Les principaux axes de travail sont les suivants :

Inoviem Scientific : poursuivre le développement de ses services différenciants, notamment la biobanque de tissus humains, au service des études translationnelles et cliniques ;

Bcell Design : développer la commercialisation à l'international de sa gamme d'anticorps à Fc humain pour le diagnostic, notamment par la recherche de partenaires industriels et de distribution.

PIMS Technology : concrétiser les discussions en cours en vue d'une première implantation de la plateforme PIMS ® Q8 au sein de centres de référence en oncologie, préalable aux démarches de marquage CE et à de premières ventes.

Le Groupe poursuit par ailleurs ses démarches de levée de fonds au niveau de ses filiales. Le calendrier et l'aboutissement de ces opérations, comme celui des projets commerciaux mentionnés ci-dessus, dépendent de nombreux facteurs externes au Groupe.

Léone ATAYI, Présidente-Directrice générale du Groupe ATON déclare :

« Le Groupe ATON a franchi une étape : nos fonds propres sont renforcés et chacune de nos filiales dispose désormais d'actifs prêts à être commercialisés. Cette situation reste néanmoins fragile : notre chiffre d'affaires demeure modeste et ne couvre pas encore nos charges. C'est pourquoi nous concentrons tous nos efforts sur la conversion de ce potentiel en revenus récurrents, avec méthode et dans la durée, pour atteindre l'équilibre et créer à terme de la valeur pour nos actionnaires. »

À propos d'ATON

ATON est un groupe du secteur des sciences médicales qui contribue à l'avenir de la médecine, avec pour objectif d'améliorer les soins aux patients ainsi que la sécurité et l'efficacité des traitements. ATON guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

ATON est coté sur le marché Euronext Growth à Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME-ETI

ATON

Léone ATAYI

Présidente-Directrice générale

shareholder@aton-group.com