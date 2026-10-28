ATON : ATON MOBILISE 500 K EUR POUR SOUTENIR LE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL DE BCELL DESIGN

Illkirch, le 28 octobre 2026 – 18h00

Le Groupe ATON (Euronext Growth Paris – ISIN : FR0004153930 – mnémo : ALTAO) , spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, annonce le tirage n°21 de son financement BEORA (bons d'émission d'obligations remboursables en actions), correspondant à l'émission de 200 obligations remboursables en actions (ORA) pour un montant nominal total de 500 000 €.

ATON prévoit d'affecter l'intégralité du produit de ce financement à un investissement au capital de Bcell Design, filiale d'Inoviem Scientific (filiale à 96,74% du Groupe Aton), spécialisée dans le développement et la production d'anticorps monoclonaux destinés au diagnostic in vitro.

Modalité de l'opération

200 ORA émises au titre du tirage n°21, d'une valeur nominale unitaire de 2 500 €.

500 000 € de produit du tirage, destinés intégralement à un investissement au capital de Bcell Design.

Investissement prévu sous la forme d'une prise de participation au capital de Bcell Design ; les modalités de cette prise de participation sont en cours de formalisation.

Objectif : renforcer les moyens dédiés au développement commercial de Bcell Design en France et à l'international.

Un financement dédié au développement de Bcell Design

L'apport envisagé par ATON s'inscrit en parallèle de la mobilisation financière des actionnaires historiques de Bcell Design, qui viennent de réaliser un financement de 400 000 € par obligations convertibles en actions ( lire le communiqué de presse ATON du 26 octobre 2026 ). Les deux opérations reposent sur des instruments financiers distincts. Les modalités de la prise de participation d'ATON dans Bcell Design sont en cours de formalisation et feront l'objet d'une communication une fois arrêtées.

Accélérer la valorisation commerciale des plateformes technologiques

Le marché du diagnostic in vitro évolue, ouvrant la voie à des solutions alternatives aux matières premières traditionnelles. Bcell Design entend saisir cette opportunité et s'imposer comme un acteur de référence grâce à son offre différenciante.

Pour avancer rapidement, l'accélération des moyens marketing et commerciaux, en France comme à l'international, doit s'accompagner de partenariats avec les CHU (centres hospitaliers universitaires) afin de produire les données nécessaires à la démonstration de la valeur de ses solutions et à leur adoption par le marché.

Léone Atayi, Présidente-Directrice générale d'ATON , déclare : « Bcell Design dispose d'un portefeuille technologique différenciant et d'un savoir-faire reconnu dans les matières premières destinées au diagnostic in vitro. L'enjeu est désormais d'accélérer sa valorisation commerciale, en développant ses débouchés et ses partenariats de distribution. ATON entend accompagner cette étape aux côtés des actionnaires historiques de la Société. »

Information réglementaire – caractéristiques du tirage n°21

Le tirage n°21 est réalisé dans le cadre du contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles (BEORA) conclu avec IRIS le 19 mars 2021, modifié par avenants des 13 mars 2023 et 20 décembre 2024 ( lire le communiqué de presse du 22 mars 2021 ).

Élément Valeur Nombre d'ORA émises 200 Valeur nominale unitaire 2 500 € Montant du tirage 500 000 € Prix de remboursement des ORA Valeur la plus élevée entre : 95% du plus bas VWAP des 20 séances précédant le remboursement ; la moyenne des VWAP des 15 séances précédentes diminuée de 25% ; la valeur nominale (0,001 €). Prix de remboursement indicatif 0,0110 € (dernier prix appliqué le 20 octobre 2026) Nombre théorique d'actions nouvelles 45 454 545 (500 000 € / 0,0110 €), à titre indicatif Nombre d'actions composant le capital avant tirage 1 108 881 229

Suivi du contrat de financement

Tirage ORA émises ORA remboursées en actions ORA en circulation Tirages n°1 à n°20 (cumul) 4 415 4 415 0 Tirage n°21 200 0 200 Total 4 615 4 415 200

Les 4 415 ORA émises au titre des tirages n°1 à n°20, représentant un montant cumulé de 11 037 500 €, ont été intégralement remboursées par la création de 487 027 133 actions nouvelles. À la suite du tirage n°21, le montant restant disponible au titre du contrat s'élève à 38 462 500 €, correspondant à 15 385 bons d'émission susceptibles d'être exercés. La période d'engagement court jusqu'au 19 mars 2027.

Incidence sur la quote-part des capitaux propres par action

Les estimations présentées ci-dessous reposent sur des capitaux propres de 926 815 € au 30 juin 2026, un capital composé de 1 108 881 229 actions et un prix de remboursement indicatif de 0,0110 € par action. Le nombre définitif d'actions nouvelles dépendra du prix de remboursement applicable à la date de remboursement des ORA.

Quote-part des capitaux propres par action Base non diluée et diluée* Avant émission des actions nouvelles 0,00084 € Après remboursement en actions des 200 ORA du tirage n°21 0,00124 €

Incidence sur la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital

Participation de l'actionnaire Base non diluée et diluée* Avant émission des actions nouvelles 1,00% Après remboursement en actions des 200 ORA du tirage n°21 0,96%

* En l'absence d'autre instrument dilutif en circulation, la base diluée est identique à la base non diluée.

Les actions nouvelles issues du remboursement des ORA porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Le tableau de suivi des ORA est disponible sur le site internet de la société : www.aton-group.com/fr/documents .

À propos de Bcell Design

Basée au Parc d'Innovation de Strasbourg, à Illkirch-Graffenstaden, Bcell Design est une filiale du Groupe ATON qui conçoit, développe et produit des anticorps monoclonaux pour le diagnostic in vitro, la sérologie, la recherche de biomarqueurs et l'industrie biopharmaceutique. Elle s'appuie sur trois plateformes technologiques brevetées et sur un catalogue couvrant notamment l'infectiologie, l'auto-immunité et l'allergie. La société est certifiée ISO 9001. Plus d'informations sur www.b-cell-design.com .

À propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME-ETI

Avertissement : ce communiqué contient des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et estimations actuelles d'ATON. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des résultats sensiblement différents. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres.

ATON

Léone ATAYI

Présidente-Directrice générale

shareholder@aton-group.com