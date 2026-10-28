Présidentielle : Attal plaide pour l'organisation d'une "grande primaire des démocrates"

Le candidat Renaissance à la présidentielle Gabriel Attal à Paris le 14 octobre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Gabriel Attal a plaidé mercredi sur TF1 pour l'organisation d'une "grande primaire des démocrates" pour "empêcher un deuxième tour dont notre pays ne se relèverait pas entre La France insoumise et le Rassemblement national" lors de l'élection présidentielle.

"Il est temps d'être tous responsables et d'organiser le rassemblement auquel des millions de Français aspirent à travers une grande primaire qui devrait être une primaire qui redonne de l'espoir à tant de Français qui aujourd'hui doutent et ne croient plus qu'il soit possible d'empêcher un deuxième tour dont notre pays ne se relèverait pas entre la France insoumise et le Rassemblement national", a déclaré le candidat Renaissance à l'Elysée.

Interrogé sur Edouard Philippe, qui jusqu'ici refuse un tel processus de sélection, Gabriel Attal s'est dit "convaincu que ceux qui feront le choix de rester à l'écart de ce moment de rassemblement (...) porteront quelque part la responsabilité de la division".