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Atlantic See étend son contrat d'achat de GNL avec Venture Global
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 08:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Atlantic See LNG, une coentreprise entre le fournisseur de gaz grec DEPA et Aktor AKTRr.AT , a accepté de doubler les quantités contractuelles de gaz naturel liquéfié qu'elle achètera à Venture Global VG.N dans le cadre d'un accord d'une durée de 20 ans qui prendra effet en 2030, a-t-elle annoncé vendredi.

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