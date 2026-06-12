Atlantic See étend son contrat d'achat de GNL avec Venture Global

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Atlantic See LNG, une coentreprise entre le fournisseur de gaz grec DEPA et Aktor AKTRr.AT , a accepté de doubler les quantités contractuelles de gaz naturel liquéfié qu'elle achètera à Venture Global VG.N dans le cadre d'un accord d'une durée de 20 ans qui prendra effet en 2030, a-t-elle annoncé vendredi.