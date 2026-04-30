ATEME : MISE À DISPOSITION DE LA DOCUMENTATION PRÉPARATOIRE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU 22 MAI 2026

Paris, le 30 avril 2026 - Les actionnaires de la société Ateme (ISIN : FR0011992700) sont convoqués en Assemblée générale mixte, sur 1 ère convocation, :

Vendredi 22 mai 2026 à 10h00

au 6 rue Dewoitine – immeuble Green Plaza, 78140, Vélizy-Villacoublay.

L'avis de convocation a été publié au BALO le 17 avril 2026, ainsi que sur le site Internet de la société, www.ateme.com , espace Investisseurs, rubrique Informations réglementées, section Assemblées générales. Il contient l'ordre du jour de cette assemblée, les projets de résolutions proposées par le Conseil d'administration et les principales modalités de participation, de vote et d'exercice des actionnaires.

L'ensemble des documents et renseignements concernant cette assemblée est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code du Commerce publiées sur le site Internet de la société, www.ateme.com , espace Investisseurs, rubrique Informations réglementées, section Assemblées générales.

Il est par ailleurs possible de recevoir gratuitement ces documents sur simple demande par e-mail à l'adresse investors@ateme.com .

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-Directeur général Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

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