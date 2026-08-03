Le ministre américain de la Justice cède aux exigences de sénateurs bloquant sa nomination

Todd Blanche, ministre de la Justice américain par intérim, à Washington le 15 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le ministre américain de la Justice par intérim et ancien avocat de Donald Trump, Todd Blanche, a publié dimanche un arrêté répondant aux exigences majeures de sénateurs qui bloquent depuis plusieurs semaines sa nomination définitive.

Cette démarche est le fruit "de discussions de bonne foi" avec des parlementaires et des membres de la commission judiciaire du Sénat, a écrit M. Blanche sur le réseau social X.

L'arrêté diffusé sur son compte stipule qu'un fonds dit d'"anti-instrumentalisation" de la justice de près d'1,8 milliard de dollars, visant à compenser financièrement des alliés de Donald Trump poursuivis sous l'administration Biden, "est annulé".

"L'arrêté ministériel en date du 18 mai 2026 instituant le Fonds anti-instrumentalisation est annulé et n'aura ni force ni effet", indique le nouveau texte. "Le présent arrêté établit, au-delà de tout doute, qu'il n'existe aucun fonds", ajoute le document, signé par M. Blanche.

Todd Blanche a simultanément posté sur X un second document, non signé, qui clarifie les conditions d'un accord contesté d'immunité fiscale du président républicain et de ses proches dans le sens exigé par les sénateurs récalcitrants.

Le document, émanant du ministère, spécifie que cet accord "s'applique, selon ses termes, uniquement de façon rétroactive" et concerne seulement "les parties nommées dans la procédure judiciaire" qui l'a précédé.

Le président américain Donald Trump à bord d'Air Force One le 2 août 2026 ( AFP / Aaron Schwartz )

L'accord avait été passé par Donald Trump avec l'administration fiscale en mai, à la suite d'une plainte déposée par le président et ses fils Eric et Donald Jr. Il a été annulé par une juge fédérale mais le gouvernement ne semble pas vouloir y renoncer.

Ministre de la Justice par intérim depuis le limogeage de Pam Bondi en avril, Todd Blanche a été nommé pour occuper le poste de manière permanente par Donald Trump.

Mais sa confirmation par le Sénat, comme l'exige la Constitution, a subi un contretemps en raison des exigences de deux élus républicains, John Cornyn et Thom Tillis, dont les votes sont mathématiquement indispensables.

Ces derniers demandaient des garanties écrites sur l'abandon définitif par le gouvernement Trump du fonds "anti-instrumentalisation". Ils exigeaient aussi des restrictions sur les personnes concernées par l'immunité fiscale et que celle-ci soit uniquement rétroactive.

Devant l'impasse, le président américain avait envisagé jeudi de renvoyer la nomination de Todd Blanche après les élections législatives de mi-mandat de novembre.

Ni la Maison Blanche ni le sénateur Tillis n'ont immédiatement réagi à l'annonce de Todd Blanche.

Une porte-parole de John Cornyn, Natalie Yezbick, a confirmé en revanche "un accord avec le ministère", dans un communiqué cité par plusieurs médias américains dont Politico et le New York Times.

(De gauche à droite) Le sénateur américain John Cornyn, républicain du Texas, s'entretient avec le sénateur Thom Tillis, républicain de Caroline du Nord, lors d'une audition de la commission des finances du Sénat au Capitole, à Washington (D.C.), le 30 juillet 2026 ( AFP / Oliver Contreras )

Sans les garanties exigées, John Cornyn et Thom Tillis ont menacé de voter contre la nomination de Todd Blanche, ce qui l'enterrerait de facto.

Le vote devant la commission judiciaire, prévu initialement jeudi dernier, a été reporté à mardi.

Donald Trump a laissé entendre que les objections des deux sénateurs républicains étaient dues au fait qu'il leur avait retiré son soutien pour les élections législatives de mi-mandat en novembre prochain.

Thom Tillis, sénateur de Caroline du Nord qui s'est opposé à plusieurs reprises à Donald Trump, avait annoncé l'an dernier prendre sa retraite à l'issue de son mandat en janvier prochain.

John Cornyn, élu du Texas, a lui perdu la primaire pour l'investiture républicaine après le soutien apporté par Donald Trump à son opposant, Ken Paxton.