Suisse: l'inflation diminue à 0,4% en juillet (OFS)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'inflation en Suisse a poursuivi sa décrue en juillet, diminuant à 0,4% sur un an, contre 0,5% le mois précédent, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En juillet, les prix des produits importés ont stagné par rapport à la même période un an plus tôt tandis que ceux des produits fabriqués en Suisse ont progressé de 0,5%, a indiqué l'OFS dans un communiqué.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatils comme les produits frais saisonniers, l'énergie et les carburants, est toutefois restée stable, à 0,3%.

En variation mensuelle, l'inflation s'est repliée de 0,1% par rapport au mois de juin, l'indice des prix à la consommation s'établissant à 101,1 points sous l'effet d'une diminution des prix des transports aériens, du diesel, de l'essence ainsi que des soldes d'été, a détaillé l'OFS.

Les prix de la parahôtellerie, du mazout ainsi que de la location de voitures et de partage de véhicules ont en revanche augmenté par rapport au mois précédent.

Ce reflux de l'inflation se situe dans la lignée des prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient aux environs de 0,3% à 0,6% sur un an et entre -0,2% et +0,1% en variation mensuelle.

Avec le conflit au Moyen-Orient, l'inflation en Suisse s'est brusquement redressée sans prendre les mêmes proportions qu'aux Etats-Unis ou dans d'autres pays en Europe. En janvier et février, l'inflation dans le pays alpin se situait à un niveau très faible, stagnant à 0,1%, mais est remontée à 0,3% en mars, puis à 0,6% en avril et mai avant de commencer à refluer en juin, pour revenir à 0,5%.

Par comparaison, l'inflation dans la zone euro est légèrement remontée en juillet, à 2,9% sur un an (contre 2,8% en juin) sous l'effet du regain de tensions sur les prix de l’énergie avec le conflit au Moyen-Orient, selon une première estimation d'Eurostat.