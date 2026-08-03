Turquie: l'inflation ralentit légèrement en juillet, à 31,75% sur un an

( AFP / OZAN KOSE )

L'inflation a ralenti légèrement en Turquie en juillet, à 31,7% sur un an (après 32,1% en juin), mais reste marquée par la forte hausse des dépenses liées à la santé et à l'éducation, selon les données officielles publiées lundi.

Sur un mois, l'inflation a accéléré, les prix à la consommation augmentant de 1,7% en juillet (contre 0,9% en juin), a indiqué l'institut turc des statistiques (Tüik).

Sur un an, la flambée des prix a porté particulièrement sur l'éducation (+44,1%), la santé (+43,8%), les dépenses de logement qui incluent les factures d'énergie (+40,3%) et l'alimentation (37,5%).

Ces chiffres officiels sont néanmoins contestés par des économistes indépendants du groupe de recherche sur l'inflation (ENAG), qui estiment que la hausse des prix à la consommation a atteint en juillet 50,4% sur un an.

L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement.