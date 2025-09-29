AstraZeneca annonce une cotation directe à New York pour attirer les investisseurs américains

Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé lundi qu'il comptait demander une cotation directe de ses actions à New York pour attirer davantage d'investisseurs américains, à l'heure où le secteur investit massivement aux Etats-Unis en pleine guerre commerciale lancée par Donald Trump.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Les actions du groupe sont aujourd'hui échangées à New York sous forme de certificats de dépôts d'actions ("ADR"), des titres qui représentent les actions d'une entreprise étrangère sur le marché américain, mais nécessitent de passer par des intermédiaires qui prélèvent une commission.

Les États-Unis "possèdent les marchés boursiers les plus importants et les plus liquides au monde en matière de capitalisation, ainsi que le plus grand nombre d'entreprises et d'investisseurs innovants dans le secteur biopharmaceutique", fait valoir AstraZeneca dans un communiqué.

Le groupe espère que la cotation directe à New York, qui sera discutée en assemblée générale le 3 novembre, lui permettra "d'accéder à un pool de capitaux plus large, y compris aux États-Unis".

Épargnées lors des premières volées de droits de douane imposées par le président américain, les entreprises pharmaceutiques sont désormais ciblées.

De nouvelles taxes, jusqu'à 100% pour les médicaments, sont attendues cette semaine, mais les entreprises du secteur espèrent que des investissements massifs leur permettront d'y échapper.

AstraZeneca avait ainsi annoncé en juillet investir 50 milliards de dollars d'ici 2030 aux États-Unis pour y fabriquer des médicaments et financer ses programmes de recherche.

Cette annonce relance les craintes, côte Britannique, qu'AstraZeneca ne décide un jour de transférer sa cotation principale outre-Atlantique, d'autant que plusieurs grands laboratoires ont multiplié les critiques dernièrement sur la politique du Royaume-Uni en matière d'investissements et de prix des médicaments.

AstraZeneca, dont le cours de Bourse affiche une petite hausse de 0,15% à Londres lundi après-midi, assure qu'elle reste "une entreprise cotée au Royaume-Uni, dont le siège social et le centre de décision fiscale sont situés dans ce pays".

"Si passer à une cotation directe aux États-Unis plutôt que d'utiliser des ADR présente un certain intérêt, notamment en vue d'opérations à plus long terme, cela laisse également présager la possibilité d'un changement plus radical à l'avenir", estime toutefois Russ Mould, analyste chez AJ Bell.