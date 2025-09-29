La Bourse de Paris finit en faible hausse dans un marché peu fourni

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé la séance en faible hausse lundi dans un marché peu fourni qui garde un oeil sur le risque de blocage budgétaire à Washington ("shutdown") mais guette surtout les chiffres du marché de l'emploi américain en fin de semaine.

L'indice vedette CAC 40 a grappillé 0,13% soit 10,19 points pour terminer à 7.880,87 points.

En ce début de semaine, les investisseurs "sont surtout dans l'attente des statistiques américaines" sur l'emploi le mois dernier qui pourraient vendredi donner des indications sur la trajectoire à venir des taux directeurs de la banque centrale (Fed).

Avant cela, le rapport sur l'emploi "Jolts" pour le mois d'août, qui recense le nombre de postes vacants aux Etats-Unis, est attendu mardi.

Ces données pourraient "renforcer ou au contraire nuancer" les attentes des marchés, qui envisagent deux baisses des taux directeurs d'ici la fin de l'année, a commenté John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Quant à l'éventualité d'un +shutdown+ des administrations américaines, elle inquiétait peu les investisseurs, échaudés par de précédents épisodes de bras de fer au Congrès souvent résolus à la dernière minute.

Toutefois, si aucun accord budgétaire, même provisoire, n'est trouvé avant mardi minuit, une mise à l'arrêt d'une partie des services fédéraux aux Etats-Unis est possible ainsi que le report de la publication du rapport mensuel sur l'emploi tant attendu.

"Je n'y crois pas", a indiqué pour sa part à l'AFP Thierry Claudé de Kiplink. "Ils trouveront une solution comme d'habitude", a ajouté l'analyste.

L'or atteignait de nouveaux sommets (3.831 dollars, +1,89% à 16H00 GMT) devenant "un vrai refuge", selon le gérant de Kiplink alors que la Banque centrale chinoise (PBOC) planifie d'augmenter ses stocks d'or au cours des cinq prochaines années, ce qui dope le métal jaune.

Le luxe brille

Au rang des secteurs, celui du luxe a poursuivi son retour sous les projecteurs entamé depuis deux semaines et tirant le CAC 40. Kering a grimpé de 4,71% à 287,95 euros, Hermès a gagné 2,42% à 2.119 euros, LVMH a engrangé 1,43% à 523,10 euros.

Rentrée d'argent pour TotalEnergies

Le géant pétro-gazier français TotalEnergies (-2,21% à 53,05 euros) a annoncé céder la moitié d'un portefeuille d'actifs solaires à un fonds d'investissement américain pour 950 millions de dollars.

Euronext CAC40