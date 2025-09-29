 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 879,00
+0,10%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris finit en faible hausse dans un marché peu fourni
information fournie par AFP 29/09/2025 à 18:50

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé la séance en faible hausse lundi dans un marché peu fourni qui garde un oeil sur le risque de blocage budgétaire à Washington ("shutdown") mais guette surtout les chiffres du marché de l'emploi américain en fin de semaine.

L'indice vedette CAC 40 a grappillé 0,13% soit 10,19 points pour terminer à 7.880,87 points.

En ce début de semaine, les investisseurs "sont surtout dans l'attente des statistiques américaines" sur l'emploi le mois dernier qui pourraient vendredi donner des indications sur la trajectoire à venir des taux directeurs de la banque centrale (Fed).

Avant cela, le rapport sur l'emploi "Jolts" pour le mois d'août, qui recense le nombre de postes vacants aux Etats-Unis, est attendu mardi.

Ces données pourraient "renforcer ou au contraire nuancer" les attentes des marchés, qui envisagent deux baisses des taux directeurs d'ici la fin de l'année, a commenté John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Quant à l'éventualité d'un +shutdown+ des administrations américaines, elle inquiétait peu les investisseurs, échaudés par de précédents épisodes de bras de fer au Congrès souvent résolus à la dernière minute.

Toutefois, si aucun accord budgétaire, même provisoire, n'est trouvé avant mardi minuit, une mise à l'arrêt d'une partie des services fédéraux aux Etats-Unis est possible ainsi que le report de la publication du rapport mensuel sur l'emploi tant attendu.

"Je n'y crois pas", a indiqué pour sa part à l'AFP Thierry Claudé de Kiplink. "Ils trouveront une solution comme d'habitude", a ajouté l'analyste.

L'or atteignait de nouveaux sommets (3.831 dollars, +1,89% à 16H00 GMT) devenant "un vrai refuge", selon le gérant de Kiplink alors que la Banque centrale chinoise (PBOC) planifie d'augmenter ses stocks d'or au cours des cinq prochaines années, ce qui dope le métal jaune.

Le luxe brille

Au rang des secteurs, celui du luxe a poursuivi son retour sous les projecteurs entamé depuis deux semaines et tirant le CAC 40. Kering a grimpé de 4,71% à 287,95 euros, Hermès a gagné 2,42% à 2.119 euros, LVMH a engrangé 1,43% à 523,10 euros.

Rentrée d'argent pour TotalEnergies

Le géant pétro-gazier français TotalEnergies (-2,21% à 53,05 euros) a annoncé céder la moitié d'un portefeuille d'actifs solaires à un fonds d'investissement américain pour 950 millions de dollars.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
126,8000 EUR Euronext Paris +0,08%
HERMES INTL
2 119,0000 EUR Euronext Paris +2,42%
KERING
287,9500 EUR Euronext Paris +4,71%
LVMH
523,1000 EUR Euronext Paris +1,43%
TOTALENERGIES
53,0500 EUR Euronext Paris -2,21%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier arrive au tribunal de Besançon le 9 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    A son procès, Péchier reconnaît un patient empoisonné... mais par un autre
    information fournie par AFP 29.09.2025 19:36 

    L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a admis que la première des 30 victimes qui lui sont imputées avait bien été empoisonnée, tout en continuant à nier en être à l'origine, lundi devant la cour d'assises du Doubs. Au début de la quatrième semaine de ce procès hors-normes, ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Semaine décisive à Matignon, Lecornu à l'heure des choix
    information fournie par AFP 29.09.2025 19:30 

    Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon s'il veut éviter la censure, tout en peaufinant la composition de son gouvernement, attendue dans les prochains ... Lire la suite

  • Cédric Jubillar devant la cour d'asises du Tarn, à Albi, le 23 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Au procès de Cédric Jubillar, nouvelle offensive de la défense
    information fournie par AFP 29.09.2025 19:05 

    "Vous êtes le péché originel" de l'affaire Jubillar : La défense a lancé une nouvelle offensive lundi à Albi au procès du peintre-plaquiste, tentant de déstabiliser l'ancien procureur de Toulouse dans un duel qui a fait "pschitt" selon un avocat des parties civiles. ... Lire la suite

  • TotalEnergies augmente sa production et réduit ses investissements ( AFP / Lou BENOIST )
    TotalEnergies augmente sa production et réduit ses investissements
    information fournie par AFP 29.09.2025 19:04 

    TotalEnergies va augmenter sa production globale d'énergies jusqu'en 2030 tout en réduisant ses investissements, y compris dans les énergies bas carbone, et ses coûts opérationnels pour faire face à un environnement "incertain" dans un contexte de baisse des prix ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank