LVMH: Silvia Venturini Fendi quitte la direction artistique de Fendi

Le logo de la maison de couture Fendi est visible à l'extérieur d'une boutique à Milan

Silvia Venturini Fendi va quitter la direction artistique de la maison de luxe italienne Fendi pour en devenir présidente d'honneur, a annoncé lundi LVMH, propriétaire de la marque.

"Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement", a précisé LVMH dans un communiqué.

Le départ de Silvia Venturini Fendi, qui fait partie de la troisième génération de la famille fondatrice, du poste de directrice artistique, intervient alors que les maisons de couture de luxe traversent une refonte créative visant à relancer les ventes dans un contexte de crise prolongée du secteur.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)