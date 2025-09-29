 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pierre et Vacances-Center Parcs vise une hausse de 50% de sa rentabilité d'ici 2030
information fournie par Boursorama avec AFP 29/09/2025 à 18:43

Le groupe de tourisme Pierre et Vacances -Center Parcs vise une hausse de 50% de sa rentabilité d'ici 2030 en intensifiant notamment ses investissements, selon une communication lundi sur la poursuite de la revue de ses options stratégiques.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe, qui confirme sa prévision de bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) ajusté à plus de 180 millions d'euros sur l'exercice 2025, "se fixe un cap clair à horizon 2030 et vise un Ebitda ajusté de 270 millions d'euros", "soit un objectif de marge opérationnelle de près de 11%", selon le communiqué.

Pierre et Vacances-Center Parcs avait annoncé en juin engager une revue de ses options stratégiques, visant à "explorer l'éventail des opportunités afin de valoriser pleinement le potentiel du groupe", ce qui "pourrait le cas échéant aboutir à des évolutions actionnariales".

Pierre et Vacances avait mandaté Morgan Stanley et BNP Paribas "en qualité de conseils financiers" pour l'accompagner dans l'analyse.

La revue de ces options a "mis en évidence des opportunités additionnelles, y compris de croissance externe", selon le communiqué de lundi.

Le groupe qui possède les marques Pierre et Vacances, Center Parcs, Adagio ou encore Maeva, entend intensifier "des investissement de rénovation et de montée en gamme des sites" avec "près de 640 millions d'euros" de dépenses d'investissement financés par le groupe (dont 75% destinés à l'amélioration de l'accueil des clients), "s'ajoutant à plus de 260 millions d'euros à financer par des tiers", selon le communiqué.

Pierre et Vacances-Center Parcs "tiendra le marché informé de l'avancée de la revue de ses options stratégiques en temps utile", est-il précisé.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

PIERRE ET VACANCES
1,6720 EUR Euronext Paris +3,85%

