 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 876,50
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les sénateurs américains exhortent l'agence à enquêter sur la réponse du système Full Self-Driving de Tesla aux passages à niveau
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 18:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux sénateurs américains ont exhorté lundi les organismes de réglementation de la sécurité automobile à enquêter sur l'incapacité signalée du système d'autopilotage intégral de Tesla à détecter et à réagir en toute sécurité aux passages à niveau.

Les sénateurs Ed Markey et Richard Blumenthal ont interpellé l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration), déclarant que « l'incapacité à naviguer en toute sécurité aux passages à niveau crée un risque sérieux d'accident catastrophique ». Les sénateurs ont cité un nombre croissant de quasi-collisions signalées. En octobre 2024, la NHTSA a ouvert une enquête sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés du système FSD après que quatre collisions ont été signalées dans des conditions de visibilité réduite sur la route, comme l'éblouissement du soleil, le brouillard ou la poussière en suspension dans l'air.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
441,5226 USD NASDAQ +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank