Les sénateurs américains exhortent l'agence à enquêter sur la réponse du système Full Self-Driving de Tesla aux passages à niveau

Deux sénateurs américains ont exhorté lundi les organismes de réglementation de la sécurité automobile à enquêter sur l'incapacité signalée du système d'autopilotage intégral de Tesla à détecter et à réagir en toute sécurité aux passages à niveau.

Les sénateurs Ed Markey et Richard Blumenthal ont interpellé l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration), déclarant que « l'incapacité à naviguer en toute sécurité aux passages à niveau crée un risque sérieux d'accident catastrophique ». Les sénateurs ont cité un nombre croissant de quasi-collisions signalées. En octobre 2024, la NHTSA a ouvert une enquête sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés du système FSD après que quatre collisions ont été signalées dans des conditions de visibilité réduite sur la route, comme l'éblouissement du soleil, le brouillard ou la poussière en suspension dans l'air.