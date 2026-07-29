Aston Martin maintient ses prévisions et mise sur Valhalla après une perte plus importante que prévu

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* La perte de 52 millions de livres sterling au deuxième trimestre est plus importante que les 45 millions de livres sterling attendus

* 220 véhicules Valhalla vendus au cours du semestre clos le 30 juin

* Les prévisions pour l'ensemble de l'année restent inchangées malgré les risques liés au conflit au Moyen-Orient pour le secteur

* Les actions en hausse dans un marché volatil

par Prerna Bedi

Aston Martin AML.L a maintenu mercredi ses prévisions annuelles malgré une perte au deuxième trimestre plus importante que prévu, le constructeur automobile de luxe, lourdement endetté, misant sur les ventes de sa supercar hybride Valhalla, sur des réductions de coûts et sur de nouveaux financements pour redresser sa situation.

Le constructeur automobile britannique, dont l’histoire remonte à plus d’un siècle, est confronté aux droits de douane américains, à la faiblesse de son marché clé en Chine et à des pressions sur sa trésorerie, tandis que les investisseurs restent sceptiques quant à la pérennité des récentes améliorations.

« Nous sommes en bonne voie pour enregistrer une amélioration financière significative cette année par rapport à 2025 », a déclaré le directeur général Adrian Hallmark, ajoutant que le second semestre serait plus solide.

L'action de la société, qui se négocie à moins d'un centième de son cours d'introduction en bourse de 2018, a progressé de 1,5 % à 37 pence à 10 h 03 GMT, après avoir initialement chuté de près de 2 %.

EFFORTS DE REDRESSEMENT Aston Martin s’est appuyée sur des réductions de coûts et sur des financements accordés par des prêteurs pour assainir ses finances. La semaine dernière, elle a levé 550 millions de livres sterling (731 millions de dollars), tandis que le président exécutif et principal actionnaire, Lawrence Stroll, a injecté plus de 600 millions de livres sterling dans la société depuis qu’il en a pris le contrôle en 2020.

Réputée pour être la voiture préférée de l’agent secret fictif James Bond, Aston Martin continue de tabler sur des volumes de vente en 2026 comparables à ceux de l’année dernière, avec une marge d’exploitation ajustée qui s’améliore pour se rapprocher du seuil de rentabilité. La société a indiqué que les conditions dans l’ensemble du secteur automobile restaient difficiles en raison des répercussions du conflit au Moyen-Orient, un marché important pour les véhicules de luxe sur mesure . Elle a toutefois ajouté que l’impact sur Aston Martin avait été limité jusqu’à présent.

« Le maintien des prévisions pour l’ensemble de l’année, parallèlement au renforcement du bilan, devrait inciter même les investisseurs les plus prudents à s’y intéresser de plus près », a déclaré Mark Crouch, analyste chez eToro. « Le véritable défi consiste désormais à prouver que cette amélioration n’est pas qu’un simple feu de paille. »

VALHALLA: UNE LUEUR D’OPTIMISME

La supercar hybride rechargeable Valhalla d’Aston Martin constitue une lueur d’espoir, avec 220 exemplaires vendus au cours du semestre clos en juin.

M. Hallmark a indiqué aux investisseurs que le trimestre le plus solide de l’année en termes de volumes, y compris les livraisons de Valhalla, était attendu au cours des trois derniers mois de 2026, soutenu par la demande américaine et en l’absence de signes de faiblesse des prix.

La perte d’exploitation ajustée de la société s’est réduite à 52 millions de livres sterling au deuxième trimestre, contre 57 millions un an plus tôt, mais ce résultat est pire que les prévisions consensuelles des analystes, qui tablaient sur une perte de 45 millions de livres sterling selon un sondage réalisé par la société. Son concurrent, Porsche P911_p.DE , a également maintenu mercredi ses prévisions alors qu’il poursuit sa restructuration. (1 dollar = 0,7520 livre)