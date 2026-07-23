ASSYSTEM : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2026 à 328,5 M€, +2,5% en organique Dynamique organique soutenue du nucléaire à +8,0%

Croissance organique solide en France (+4,2% au S1)

Objectifs 2026 confirmés

Paris La Défense, le jeudi 23 juillet 2026 à 17h35 – Le Conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé au 1 er semestre 2026, clos le 30 juin.

Chiffre d’affaires consolidé du 1 er semestre 2026

et variations par rapport à 2025 (non audité)

En millions d'euros S1 2025 S1 2026 Variation totale Variation organique ( 1 ) Groupe 326,4 328,5 +0,6% +2,5% France 193,0 201,1 +4,2% +4,2% International 133,4 127,4 -4,5% +0,0%

(1) A périmètre comparable et taux de change constant.

Au 1 er semestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem s’établit à 328,5 M€ contre 326,4 M€ au 1 er semestre 2025, en légère progression de +0,6%. La croissance organique de +2,5% a été compensée par un effet de change négatif de -1,9%.

Les activités Nucléaires enregistrent une croissance organique solide (+8,0%), notamment en France et Royaume-Uni, représentant désormais 81% du chiffre d’affaires du Groupe (contre 76% au S1 2025).

Les activités en France (61% du chiffre d’affaires consolidé Groupe de la période) à 201,1 M€ contre 193,0 M€ au 1 er semestre 2025, progressent de +4,2% intégralement en organique. Dans la continuité du premier trimestre, cette performance est tirée par une dynamique nucléaire solide tant sur les nouvelles constructions de centrales que sur le cycle du combustible, en lien avec les programmes EPR2 et Aval du futur.

Les activités à l’ International (39% du chiffre d’affaires consolidé) à 127,4 M€ contre 133,4 M€ au 1 er semestre 2025, sont en baisse de -4,5% sous l’effet négatif de la variation des taux de change lié à la livre sterling, la roupie indienne et au rial saoudien (-4,5% sur le semestre et -3,0% au T2 2026). En organique, l’activité à l’International est stable sur la période (respectivement -1,1% au T1 et +1,2 % au T2 2026).

La dynamique est solide au Royaume-Uni sur le nucléaire civil et défense, et ce malgré un effet de base exigeant. Le Groupe enregistre les premiers effets des nouveaux contrats remportés fin 2025 et début 2026, tendance qui devrait s’intensifier au second semestre.

A l’inverse, le recul d’activité observé au premier trimestre s’est poursuivi tant sur la zone MECA (fin du projet Akkuyu en Turquie, effet de base défavorable et diminution des études de site en Arabie saoudite) qu’en Inde (faible démarrage de l’année lié au cadencement des affaires). Par ailleurs, le conflit au Moyen-Orient a généré une dégradation de l’environnement économique dans ces régions, prolongeant cette tendance baissière à date.

PERSPECTIVES 2026

L’activité du premier semestre et les tendances attendues quant au déroulé des projets sur le reste de l’exercice permettent au Groupe de confirmer les objectifs annuels fixés en début d’exercice :

une croissance organique du chiffre d’affaires consolidé comprise entre +2% et +4% (à périmètre comparable et taux de change constant) ;

une progression de la marge opérationnelle d’activité ( 1 ) , à environ 7% du chiffre d’affaires consolidé.

Assystem rappelle cependant ne pas être en mesure d’évaluer l’incidence éventuelle des conflits en cours sur ces perspectives, compte tenu des incertitudes entourant leurs évolutions et leurs conséquences macroéconomiques, régionales et internationales.

PAIEMENT DU DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2025

L’Assemblée générale du 22 mai 2026 a approuvé la distribution aux actionnaires d’Assystem d’un dividende 1,0 euro par action au titre de l’exercice 2025 pour un montant total d’environ 14,8 M€ ( 2 ) . Le dividende a été mis en paiement le jeudi 9 juillet, sur la base d’un détachement intervenu le mardi 7 juillet.

CALENDRIER FINANCIER 2026

Mardi 15 septembre : Résultats semestriels 2026 – Présentation le mercredi 16 septembre à 8h30 (en Webcast)

Mardi 27 octobre : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 12 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.

Plus d’informations sur www.assystem.com

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com

Jean-Baptiste Guillerme - Directeur marketing et de la communication - jbguillerme@assystem.com

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

DONNEES GEOGRAPHIQUES PAR TRIMESTRE

En millions d'euros T1 2025 T1 2026 Variation totale Variation organique ( 3 ) Groupe 166,3 165,8 -0,3% +2,2% France 98,3 102,6 +4,4% +4,4% International 68,0 63,2 -7,1% -1,1%

En millions d'euros T2 2025 T2 2026 Variation totale Variation organique ( 3 ) Groupe 160,1 162,7 +1,6% +2,9% France 94,7 98,5 +4,0% +4,0% International 65,5 64,3 -1,8% +1,2%

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (hors Expleo Group & MPH) rapporté au chiffre d’affaires consolidé.

(2) Soit le produit de 1,0 euro et de 14 836 782 actions émises existantes et donnant droit à dividende.

(3) A périmètre comparable et taux de change constant.

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