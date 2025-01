Assa Abloy: deux acquisitions signées aux USA et en GB information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Le géant suédois de la serrurerie Assa Abloy a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition de l'américain 3millID et du britannique Third Millennium, deux sociétés qu'il compte intégrer à sa filiale de sécurité et d'identification HID.



Créée en 2015 et basé à Highlands Ranch (Colorado), 3millID propose des systèmes de contrôle d'accès à une clientèle professionnelle.



Third Millennium, fondé en 1996 et situé au Pays de Galles, commercialise elle aussi des technologies et des logiciels de contrôle d'accès, qu'elle distribue à la fois aux entreprises et aux administrations publiques.



Les deux sociétés, qui collaborent depuis 2015 dans le cadre d'un partenariat commercial, emploient à elles deux une quarantaine de salariés pour un chiffre d'affaires annuel cumulé de quelque 21 millions de dollars.



Les acquisitions, qui seront relutives dès le départ, devraient être finalisées dans le courant du premier trimestre 2025.





