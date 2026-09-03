Aspen prévoit que les ventes de Mounjaro en Afrique dépasseront 124 millions de dollars en 2027

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* Aspen a déposé une demande d'enregistrement pour Mounjaro au Kenya et au Nigeria

* Le marché sud-africain du GLP-1 a presque doublé pour atteindre 2,8 milliards de rands au cours de l’année se terminant fin juin

* Aspen prévoit de lancer des génériques d’Ozempic sur certains marchés, dont le Brésil

par Nqobile Dludla

Aspen Pharmacare

APNJ.J prévoit que les ventes africaines de Mounjaro, le médicament phare d'Eli Lilly LLY.N contre l'obésité et le diabète, dépasseront 2 milliards de rands (soit 124 millions de dollars) au cours de son exercice financier en cours, portées par une demande en forte hausse en Afrique du Sud et par des lancements prévus au Nigeria et au Kenya.

La société sud-africaine est le distributeur officiel de Lilly pour le Mounjaro en Afrique subsaharienne.

Au lendemain de la publication de ses résultats annuels , le directeur général Stephen Saad a déclaré jeudi aux investisseurs qu’Aspen avait déposé une demande d’enregistrement du Mounjaro au Kenya et au Nigeria, ces deux marchés étant susceptibles de contribuer aux bénéfices au cours de son exercice financier en cours, qui s’achève fin juin, si les demandes sont approuvées.

« Nous espérons réaliser plus de 2 milliards de rands de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2027 », a déclaré M. Saad à propos du Mounjaro. Il avait auparavant prévu un chiffre d’affaires supérieur à 1,3 milliard de rands pour l’exercice se terminant fin juin 2026, bien que la société n’ait pas divulgué ses chiffres de vente réels.

Le marché sud-africain du GLP-1 a presque doublé en valeur pour atteindre 2,8 milliards de rands au cours de l’année se terminant en juin, principalement grâce à la forte hausse de la demande pour le Mounjaro. Ce médicament, lancé fin 2024, a vu sa part de marché passer de 15 % un an auparavant à 53 %, atteignant une position dominante, a précisé M. Saad.

AU-DELÀ DE MOUNJARO

La plus grande entreprise pharmaceutique d’Afrique poursuit également ses projets de lancement d’une version générique de l'Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO sur certains marchés une fois les brevets arrivés à expiration, après avoir obtenu deux autorisations de mise sur le marché au Canada et déposé des demandes dans plusieurs marchés émergents.

La date de lancement commercial d’Aspen au Canada reste tributaire de la disponibilité de la substance active pharmaceutique (API) fournie par les laboratoires indiens Dr. Reddy’s Laboratories REDY.NS , qui ont suspendu la production de nouveaux lots en juillet en raison d’un problème d’impuretés.

M. Saad a indiqué qu’Aspen s’attendait à obtenir davantage de précisions sur les modalités d’approvisionnement avant la fin du mois.

Un autre fournisseur de principes actifs sera utilisé au Brésil, qui fait partie des marchés où l'enregistrement progresse, a précisé M. Saad.

(1 $ = 16,0681 rand)