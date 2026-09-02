Aspen mise sur la reprise du secteur manufacturier et sur la promotion des médicaments contre l'obésité pour stimuler sa croissance

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* L'Ebitda de l'exercice 2027 devrait s'élever à 9 milliards de rands, contre 7,7 milliards de rands

* La société prévoit une croissance substantielle à deux chiffres de son résultat brut pour l'exercice 2027

* Les volumes d'insuline et la production en France devraient stimuler la croissance de l'activité industrielle

* L'Afrique du Sud, l'Amérique latine et le Moyen-Orient sont les marchés ciblés pour le lancement du semaglutide

(Mise à jour avec les perspectives)

par Nqobile Dludla

Aspen Pharmacare

APNJ.J a annoncé mercredi une forte croissance à deux chiffres de ses bénéfices pour l’exercice 2027, le laboratoire pharmaceutique sud-africain misant sur une reprise marquée de son activité de production et sur le déploiement mondial de ses médicaments génériques amaigrissants.

La société a déclaré que l’activité de fabrication serait le principal moteur de la croissance au cours de l’année à venir, et a annoncé un bénéfice normalisé du groupe avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d’au moins 9 milliards de rands (561 millions de dollars) à taux de change constant.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 7,7 milliards de rands annoncés mercredi pour l'exercice clos le 30 juin.

Combiné à des économies d’intérêts nettes prévues de 1,2 milliard de rands, cela devrait entraîner une croissance « substantielle » à deux chiffres du bénéfice par action normalisé (NHEPS), a-t-il indiqué.

Au cours de la période considérée, le NHEPS a bondi de 28 % à taux de change constant, soutenu par la forte demande en Afrique du Sud pour le Mounjaro, un traitement contre l’obésité et le diabète qu’Aspen distribue pour le compte d’Eli Lilly

LLY.N , ainsi que par l’amélioration de la rentabilité de son activité de fabrication.

Le marché sud-africain des médicaments à base de GLP-1 a atteint près de 3 milliards de rands, Mounjaro représentant plus de la moitié des ventes, a déclaré à Reuters Stephen Saad, directeur général d’Aspen, soulignant l’adoption rapide des traitements contre l’obésité et le diabète dans le pays.

Il a précisé que le doublement prévu du résultat opérationnel de l’activité de fabrication reflétait la hausse des volumes dans les usines sud-africaines d’Aspen, tirée en partie par la production d’insuline humaine , ainsi que par des volumes plus élevés et un portefeuille de produits plus large au sein de sa filiale française.

LANCEMENT MONDIAL DU SEMAGLUTIDE GÉNÉRIQUE

Commercial Pharmaceuticals, la plus grande division d’Aspen, devrait enregistrer une croissance de son chiffre d’affaires et de son Ebitda à un chiffre dans la moyenne, tirée par la croissance des marchés émergents et le lancement mondial de son générique du semaglutide, le principe actif présent dans l’Ozempic, le médicament phare de Novo Nordisk.

Ce déploiement s’appuiera dans un premier temps sur des fabricants tiers, notamment dans le cadre d’un accord existant avec la société indienne Dr Reddy’s Laboratories REDY.NS pour le Canada et certains autres marchés, a précisé M. Saad.

“Une fois que nous serons certains d’avoir un produit qui fonctionne et que nous saurons qu’il y a un volume de demande suffisant, nous envisagerons alors de transférer la production vers notre site,” a-t-il déclaré.

Aspen vise l’Afrique du Sud, certaines régions d’Amérique latine, notamment le Brésil, ainsi que le Moyen-Orient, le calendrier de lancement dépendant des autorisations réglementaires, a-t-il ajouté.

Le chiffre d’affaires du groupe est resté stable à 34,9 milliards de rands, la croissance de son activité pharmaceutique commerciale ayant compensé la baisse des ventes dans le secteur de la fabrication suite à la perte d’un contrat portant sur l’ARNm.

(1 dollar = 16,0471 rands)