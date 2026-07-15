ASML revoit à la hausse ses prévisions pour 2026 et augmente sa capacité de production pour répondre à la demande en puces d'IA

par Toby Sterling et Nathan Vifflin

ASML ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements utilisés pour la fabrication de puces informatiques, a revu à la hausse mercredi ses prévisions financières pour 2026 et a annoncé son intention d'augmenter sa capacité de production après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, portés par la demande en matière d'intelligence artificielle.

ASML a déclaré s'attendre désormais à un chiffre d'affaires net de 43 à 45 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2026, soit une hausse de 16 % par rapport à la fourchette de ses prévisions antérieures (36 à 40 milliards d'euros) si l'on se base sur la valeur médiane.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 9,33 milliards d'euros, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,80 milliards d'euros, tandis que le résultat net s'est établi à 2,92 milliards d'euros, au-dessus des prévisions de 2,62 milliards d'euros, selon les données de LSEG.

Le directeur général, Christophe Fouquet, a souligné un “niveau extrêmement élevé” de prises de commandes, dû à la demande en puces d'IA.

“Nos clients, quant à eux, continuent d'accélérer leurs plans d'extension de capacité (...), ce qui offre à ASML une meilleure visibilité sur la demande à long terme,” a déclaré M. Fouquet dans un communiqué.

La société néerlandaise est le seul fabricant d'outils de lithographie en ultraviolet extrême (EUV), indispensables à la fabrication de puces de pointe. Des clients tels que TSMC 2330.TW , Samsung 005930.KS , SK Hynix et Micron MU.O se livrent à une course effrénée pour augmenter leurs capacités afin de répondre à la demande liée à l'IA.

ASML a déclaré qu'elle comptait augmenter de 30 % par an, au cours des deux prochaines années, la capacité de production de ses outils EUV phares, ainsi que celle de ses outils à ultraviolets profonds (DUV), nécessaires à la fabrication de puces moins avancées et utilisés par ses clients en Chine.

Par ailleurs , M. Fouqueta déclaré qu'Intel INTC.O utiliserait le nouvel outil High-NA d'ASML pour fabriquer certaines de ses puces “Panther Lake” les plus avancées, ce qui constituera une première pour cette technologie.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))