ASML: léger repli séquentiel du bénéfice net trimestriel • 16/07/2025









(Zonebourse.com) - L'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs ASML publie au titre du deuxième trimestre 2025 un bénéfice net de 2,29 milliards d'euros (soit 5,90 euros par action), en baisse de 2,8% par rapport au trimestre précédent.



Toujours en rythme séquentiel, le groupe néerlandais a vu sa marge brute se tasser de 0,3 point à 53,7% pour un chiffre d'affaires quasi stable (-0,6%) à 7,69 milliards d'euros, mais ses commandes nettes ont grimpé de près de 41% à 5,54 milliards.



ASML indique viser un CA de 7,4 à 7,9 milliards d'euros et une marge brute de 50 à 52% pour le troisième trimestre 2025, ainsi qu'une croissance d'environ 15% de son CA avec une marge brute de l'ordre de 52% pour l'ensemble de l'année.



'Pour 2026, nous voyons que les fondamentaux de nos clients IA demeurent solides. En même temps, nous continuons d'observer une incertitude grandissante tirée par les développements macroéconomiques et géopolitiques', ajoute son CEO Christophe Fouquet.





Valeurs associées ASML HLDG 706,1000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%