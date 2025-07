Report de l’entrée en vigueur des droits de douane américains à août

Amundi

L'incertitude politique aux Etats-Unis pourrait peser sur les embauches, ralentissement des ventes au détail dans la zone euro en mai, légère progression de l'IPC en Chine sur fond de pression déflationniste… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La période de prolongation de 90 jours avant l'application des droits de douane réciproques imposés par les États-Unis s'est achevée la semaine dernière.

Le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux taux pour plusieurs partenaires commerciaux et décalé la date d'entrée en vigueur au 1er août. Les nouveaux droits de douane de 25 % sur le Japon et la Corée du Sud entreront en vigueur à cette date, maintenant ainsi le taux actuel de 10 % et donnant aux pays plus de temps pour négocier. Donald Trump a également annoncé des droits de douane de 50 % sur les importations américaines de cuivre et a menacé d'imposer des droits supplémentaires sur d'autres pays du BRICS. Les États-Unis semblent être en négociation avec d'autres partenaires commerciaux, mais ce manque de clarté sur les droits de douane ajoute à l'incertitude qui pèse sur la croissance économique, l'évolution de la consommation américaine et l'inflation.

En conséquence, les marchés devraient rester volatils, soulignant ainsi la nécessité de s'orienter vers des actifs susceptibles d'apporter une certaine stabilité à un portefeuille.

