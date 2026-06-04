ASML, la plus grande capitalisation jamais atteinte en Europe

(Zonebourse.com) - Le néerlandais ASML efface le record de Novo Nordisk et signe la plus grande capitalisation jamais atteinte par une société européenne, porté par la fièvre de l'IA.
A environ 572 MdsEUR, ASML efface le précédent record européen, détenu par Novo Nordisk depuis juin 2024, et devient selon Bloomberg la plus grosse capitalisation de l'histoire du continent. Le spécialiste des équipements pour semi-conducteurs vaut désormais plus que HSBC et AstraZeneca réunies. Son rang en dit long sur le moment de marché. Les puces passent devant l'Ozempic, le luxe et les banques.
Le titre gagne environ 60% depuis janvier et plus de 120% sur un an, dopé par la demande en puissance de calcul liée à l'IA. A lui seul, ASML pèse près de 4% du STOXX Europe 600, de quoi influencer l'indice à chaque séance.
Le mouvement fait d'ASML la principale porte d'entrée européenne sur la chaîne de l'IA. Quand TSMC, Samsung ou Intel investissent dans les puces avancées, une partie de la facture finit chez le Néerlandais. C'est cette place, rare sur le continent, que le marché paie aujourd'hui au prix fort.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer