ASML, géant des équipements pour la fabrication de puces, revoit légèrement à la hausse ses prévisions, la demande liée à l'IA dépassant l'offre

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* L'entreprise prévoit une hausse de sa marge brute, qui passerait de 54 % en 2026 à 57 % en 2028

* ASML affirme que la modernisation de ses équipements contribuera à pallier le manque de capacité

* Le directeur général Fouquet a déclaré que certains clients cherchaient à passer des commandes pour 2030

(Mise à jour pour ajouter les commentaires d’un analyste, le contexte, des citations et les chiffres des résultats aux paragraphes 5, 9 à 14)

par Nathan Vifflin et Toby Sterling

ASML ASML.AS a déclaré mercredi que la demande liée à l’IA pour ses équipements de fabrication de puces était si forte qu’elle ne serait pas en mesure de satisfaire pleinement la demande de ses clients en 2027 ou 2028, et qu’elle étudiait des moyens d’augmenter ses capacités de production, tout en revoyant à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

Le plus grand fournisseur mondial d’équipements de fabrication de puces a indiqué que ses clients discutaient déjà de commandes au-delà de 2027, certains exprimant leur intérêt pour passer des commandes en 2029 et 2030.

Le groupe néerlandais prévoit pour le quatrième trimestre 2026 un chiffre d’affaires compris entre 14,2 et 15,2 milliards d’euros (15,9 à 17,0 milliards de dollars), dépassant les attentes des analystes, avec une marge brute d’environ 57 %. Cela a légèrement relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, désormais comprises entre 44 et 45 milliards d’euros.

Les analystes interrogés par LSEG tablaient sur un chiffre d’affaires de 14,19 milliards d’euros au quatrième trimestre pour ASML, la plus grande entreprise européenne en termes de capitalisation boursière.

“Bon nombre de nos discussions avec nos clients portent désormais, en réalité, sur une période allant au-delà de 2027”, a déclaré le directeur général Christophe Fouquet dans un communiqué.

Parmi les clients d’ASML figurent TSMC 2330.TW , qui fabrique des puces pour Nvidia NVDA.O , Samsung 005930.KS , SK Hynix 000660.KS , Micron MU.O , Intel INTC.O ainsi que le nouveau venu Elon Musk et sa société Terafab, qui ont tous des projets d’expansion.

En juillet, ASML a annoncé qu’elle augmenterait sa capacité de 30 % en 2027, puis de 30 % supplémentaires en 2028, mais M. Fouquet a déclaré qu’il était clair que cela ne suffirait pas.

M. Fouquet a déclaré que la société enregistrait actuellement “de nombreuses commandes pour 2028, mais aussi un vif intérêt pour passer dès à présent des commandes pour 2029, voire parfois 2030”.

Tradegate, gestionnaire de carnets de commandes basé en Allemagne, prévoit une ouverture en baisse de 0,6 % pour l’action.

UNE COURSE À L’AUGMENTATION DES CAPACITÉS

ASML a lancé le mois dernier, lors d’une cérémonie d'inauguration , un vaste projet d’extension à Eindhoven, aux Pays-Bas, mais l’entreprise devra envisager d’autres solutions pour répondre aux besoins de capacité avant l’achèvement de la première phase en 2029.

Dans une séance de questions-réponses publiée avec les résultats, le directeur financier Roger Dassen a indiqué qu’ASML comptait également pallier cette pénurie en modernisant ses équipements existants et en commercialisant de nouvelles versions de ses machines offrant un débit plus élevé.

Prises dans leur ensemble, ces mesures permettraient “une amélioration significative de la capacité de nos clients”, a-t-il déclaré.

Marc Hesselink, analyste chez ING, a déclaré que les résultats avaient dépassé les attentes et qu’il s’attendait à ce que les prévisions de bénéfices consensuelles soient revues à la hausse jusqu’en 2028.

“Les commentaires de la direction sur la visibilité de la demande et les capacités… se sont à nouveau révélés très constructifs”, a-t-il déclaré.

Pour le troisième trimestre, ASML a annoncé un bénéfice net de 4,96 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires net de 11,7 milliards d’euros, soit un résultat supérieur aux 4,05 milliards d’euros attendus et conforme aux prévisions des analystes interrogés par LSEG.

(1 dollar = 0,8924 euro)