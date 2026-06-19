ASML dément avoir vendu un équipement de fabrication de puces EUV à la Chine, suite à des informations faisant état d'inquiétudes américaines

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* Selon Bloomberg, les États-Unis craignent qu'un équipement EUV d'ASML ait pu parvenir en Chine

* Le ministère néerlandais précise que les exportations d'équipements pour semi-conducteurs sont soumises à des licences

(Refonte de l'introduction avec les commentaires d'ASML, ajout des remarques du ministère néerlandais des Affaires étrangères aux paragraphes 7 et 8) par Anusha Shah, Mrinmay Dey et Anna Peverieri

Le fabricant d’équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS a déclaré vendredi n’avoir jamais livré de machine de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) à la Chine, après la publication d’un article indiquant que les autorités américaines craignaient qu’un des équipements les plus avancés de la société ait pu parvenir dans ce pays.

« ASML n’a jamais livré de machine EUV en Chine, pas plus qu’elle n’y a livré de composant, de module ou d’équipement spécialement conçu pour être utilisé dans une machine EUV », a déclaré le fabricant de puces à Reuters dans un communiqué transmis par e-mail.

Bloomberg News avait précédemment rapporté que le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, avait fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité que des machines de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV) d’ASML aient pu parvenir en Chine, en violation des restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis.

M. Lutnick a fait part de ces préoccupations aux dirigeants de l’entreprise néerlandaise lors d’une série de réunions, ajoute le rapport.

ASML a déclaré avoir réfuté les allégations de non-respect des contrôles à l’exportation concernant la Chine, ajoutant qu’elle avait « constamment adapté ses activités à toute évolution des contrôles à l’exportation afin de se conformer à toute nouvelle réglementation ».

Les systèmes EUV les plus avancés d’ASML ont à peu près la taille d’un bus scolaire et pèsent 180 tonnes.

« En matière d’exportation d’équipements de fabrication de semi-conducteurs, les Pays-Bas appliquent des règles claires et des listes de contrôle, fondées sur le règlement européen relatif aux biens à double usage et sur des mesures nationales supplémentaires », a déclaré le ministère néerlandais des Affaires étrangères dans un communiqué transmis par e-mail.

« Tous les équipements, composants et technologies relevant explicitement de ces règles nécessitent une licence », a précisé le ministère, ajoutant qu’il appliquait cette politique de manière très stricte et « intervenait lorsque cela s’avérait nécessaire ».

Le département américain du Commerce et la Maison Blanche n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau, lorsque Reuters les a contactés.

En avril, Washington a proposé une loi obligeant les alliés des États-Unis à s’aligner sur ses contrôles à l’exportation afin de limiter la capacité de la Chine à fabriquer des semi-conducteurs de pointe, les équipements fabriqués par ASML étant spécifiquement mentionnés dans le texte législatif.

Reuters a rapporté en décembre que des scientifiques chinois avaient mis au point un prototype de machine EUV construit par une équipe d’anciens ingénieurs d’ASML, un projet décrit comme la version chinoise du "projet Manhattan" .