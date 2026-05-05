Arverne s’entoure de conseils internationaux de référence pour accompagner le financement du projet Lithium de France

Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales annonce que Lithium de France s’entoure de conseils indépendants de premier plan afin d’accompagner le développement et la structuration de son projet de chaleur et lithium géothermal bas carbone. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie du Groupe visant une solidité financière, technique, environnementale et juridique de ses projets, au service de leur bancabilité et de la création de valeur à long terme pour les investisseurs et les parties prenantes du territoire.



Pierre Brossollet, fondateur et Président Directeur Général d’Arverne, déclare :

« Le financement du projet Lithium de France constitue un pilier central de notre stratégie. En nous entourant de conseils internationaux de premier plan, nous affirmons notre exigence d’excellence technique, environnementale et juridique, au service du territoire et de la confiance des investisseurs. »