Arrowhead et Novartis concluent un accord d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars pour l'obtention d'une licence de thérapie neuromusculaire

Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O recevra jusqu'à 2 milliards de dollars de la part du géant pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S en échange d'une licence mondiale EXCLUSIVE pour le traitement expérimental du fabricant américain de médicaments qui cible les affections neuromusculaires telles que la maladie de Parkinson.

Les actions d'Arrowhead, qui a également conclu des partenariats avec Sanofi SASY.PA et GSK GSK.L , ont augmenté d'environ 4 % dans les premiers échanges à la suite de cette nouvelle.

Novartis a multiplié les transactions en 2025, y compris les rachats et les accords de licence, alors qu'elle se prépare à l'expiration imminente des brevets de plusieurs médicaments vedettes.

Selon les médias, la société a cherché pour acquérir Avidity Biosciences RNA.O , un développeur de traitements pour des troubles musculaires rares.

Arrowhead recevra 200 millions de dollars à la signature de l'accord et jusqu'à 2 milliards de dollars sous forme de paiements d'étape et de redevances sur les ventes futures. Novartis recevra les droits mondiaux exclusifs pour la thérapie expérimentale, ARO-SNCA.

Ce traitement, qui fait l'objet d'essais précliniques, est conçu pour réduire les niveaux d'alpha-synucléine, une protéine liée à la maladie de Parkinson et à d'autres maladies apparentées.

Les deux sociétés ont indiqué qu'elles prévoyaient de passer dès que possible aux essais sur l'humain.

L'accord couvre également les projets futurs utilisant la plate-forme de ciblage de l'ARN d'Arrowhead. Les conditions financières de ces projets n'ont pas été divulguées.

Novartis utilisera la plateforme d'Arrowhead pour développer des traitements supplémentaires en dehors du pipeline actuel du fabricant américain de médicaments.