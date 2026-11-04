ARRAY va fusionner avec Shoals dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 1,32 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom de l'entreprise dans le titre)

ARRAY Technologies ARRY.O et Shoals Technologies Group SHLS.O ont annoncé mercredi avoir conclu un accord de fusion par échange d'actions, valorisant Shoals à environ 1,32 milliard de dollars, afin de regrouper leurs activités dans le domaine des équipements solaires pour élargir leur gamme de produits et réduire leurs coûts.

Cette opération réunit les équipements solaires structurels d’ARRAY, notamment les suiveurs solaires et les systèmes de montage, avec les produits d’infrastructure électrique de Shoals, notamment les systèmes de câblage et de gestion des câbles.

Voici plus de détails:

* Les actionnaires de Shoals recevront 1,6931 action ARRAY pour chaque action qu’ils détiennent, ce qui confère à l’opération une valeur par action de 7,86 dollars, soit 1,32 milliard de dollars, selon un calcul de Reuters

* Cette opération valorise Shoals à environ 7,86 dollars par action, soit une décote de 7,2 % par rapport à son dernier cours de clôture

* L'action Shoals a progressé de 5,1 % et celle d'ARRAY de13,6 % lors des échanges avant l'ouverture du marché

* Une fois l'opération finalisée, prévue au premier trimestre 2027, les actionnaires de Shoals devraient détenir environ 65 % de la société issue de la fusion, tandis que les actionnaires d'ARRAY détiendront les 35 % restants.

* ARRAY sera l’acquéreur légal et la société mère de la société issue de la fusion

* Brandon Moss, directeur général de Shoals, dirigera la société issue de la fusion, tandis que Kevin Hostetler, directeur général d’ARRAY, occupera le poste de conseiller spécial

* Les deux sociétés s’attendent à ce que ce regroupement simplifie la mise en place des projets, réduise les coûts et améliore les performances des systèmes

* La société issue de la fusion prévoit pour 2027 un chiffre d’affaires compris entre 2,2 et 2,4 milliards de dollars et un Ebitda ajusté compris entre 410 et 480 millions de dollars, incluant environ 35 millions de dollars de synergies dès la première année