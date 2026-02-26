 Aller au contenu principal
Arkema : peine à refranchir les 63E
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 15:47

Après une envolée de 40% en 2 semaines (depuis un plancher de 49,9E le 2 février), a ricoché sous la résistance oblique moyen terme vers 65E (ex-résistance des 3 et 25 juillet 2025).
Le titre peine à refranchir les 63E depuis le 16 février mais en cas de succès, Arkema visera les 72E, l'ex-zénith du 12 mai 2025.

ARKEMA
62,200 EUR Euronext Paris +3,24%
