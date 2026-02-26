Arkema : peine à refranchir les 63E
26/02/2026
Le titre peine à refranchir les 63E depuis le 16 février mais en cas de succès, Arkema visera les 72E, l'ex-zénith du 12 mai 2025.
Valeurs associées
|62,200 EUR
|Euronext Paris
|+3,24%
