Arkema lance son opération d'actionnariat salarié

Arkema annonce sa nouvelle opération d'augmentation de capital réservée à ses salariés et anciens salariés, qui couvrira 31 pays, dont la France, soit environ 98% des salariés du groupe. La souscription se déroulera du 14 au 28 septembre inclus.

Cette opération d'actionnariat salarié vise à renforcer le lien existant entre le groupe de chimie et ses collaborateurs, en leur offrant la possibilité d'être plus étroitement associés aux développements et aux performances futures de l'entreprise.

Le prix de souscription a été fixé à 45,06 EUR, soit 75% de la moyenne des cours d'ouverture de l'action Arkema durant les 20 jours de Bourse précédant ce jour, et le nombre maximal d'actions pouvant être émises s'élève à 1,35 million.

Cette émission est réalisée sans droit préférentiel de souscription. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur date d'émission, à tout dividende mis en distribution par Arkema à compter de cette date.

Les salariés et anciens salariés ayant souscrit à l'émission devront conserver leurs actions, directement ou indirectement, pendant une durée d'indisponibilité de cinq ans, soit jusqu'au 27 octobre 2031 inclus, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé prévu par la législation.