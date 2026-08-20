Arkema : après 7 séances de repli, MM100 (59,45 EUR) enfoncée

Arkema qui aligne 7 séances de repli (depuis son plafonnement sous 63,65 EUR) enfonce la MM100 (59,45 EUR) puis le palier des 59 EUR.

Le prochain objectif à la baisse serait 54 EUR, le seuil pivot (tantôt support, tantôt résistance) du 8 juin au 28 juillet dernier.