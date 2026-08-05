Arista prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à la demande en solutions réseau basées sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Arista Networks ANET.N a annoncé mardi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses équipements réseau alors que les entreprises développent leurs infrastructures d'intelligence artificielle.

La société s'est diversifiée au-delà de sa clientèle principale du cloud pour s'étendre aux réseaux de campus et de succursales d'entreprise, afin de diversifier ses sources de revenus.

Voici quelques détails:

* L'action a progressé de 3% après la clôture.

* Arista, qui fabrique les équipements de réseau informatique haut débit alimentant les grands centres de données de clients tels que Microsoft et Amazon, prévoit un chiffre d'affaires de 3,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,94 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

* La société a également dépassé les attentes pour le deuxième trimestre, affichant un chiffre d’affaires de 3,04 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 1,02 dollar, supérieurs aux estimations des analystes qui s’élevaient respectivement à 2,82 milliards de dollars et 88 cents par action.

* Elle prévoit pour le troisième trimestre un bénéfice par action ajusté compris entre 1,06 et 1,08 dollar, ce qui est également supérieur à l’estimation de 91 cents.