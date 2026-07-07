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Argus Research relève l'objectif de cours d'Expedia en raison de ses solides perspectives de croissance
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 14:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 juillet - ** Argus Research relève son objectif de cours pour l'agence de voyages en ligne Expedia EXPE.O de 270 à 315 dollars; réitère sa recommandation "acheter"

** Ce nouvel objectif de cours représente une prime de 18,1% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage s'attend à ce que la poursuite des investissements dans de nouveaux produits, associée à une gestion rigoureuse des dépenses, à une augmentation des dépenses marketing et à une expansion internationale, renforce l'effet de levier opérationnel et soutienne la progression des marges

** À l’avenir, les réservations devraient bénéficier d’une demande croissante aux États-Unis au cours des 12 prochains mois, selon la société de courtage

** La société s'attend à ce que le nouveau programme de fidélité d'EXPE et les améliorations liées à l'IA apportées à sa plateforme technologique stimulent une croissance rapide du bénéfice; elle estime le taux de croissance à long terme du BPA à 25 %

** Le cours-cible médian des 38 sociétés de courtage couvrant le titre s’établit à 278 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, EXPE affichait une baisse d’environ 6 % depuis le début de l’année

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