Argus abaisse l'objectif de cours d'Avery Dennison en raison de pressions macroéconomiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Argus Research abaisse l'objectif de cours du fabricant de matériaux d'étiquetage Avery Dennison AVY.N de 190 $ à 175 $, tout en réitérant sa recommandation "acheter"

** Le nouvel objectif de cours affiche un potentiel de hausse de 12,3% par rapport au dernier cours de clôture d'AVY

** L'analyse indique que la croissance des bénéfices à court terme de la société est menacée par les droits de douane et un environnement macroéconomique difficile

** L'agence ajoute que la hausse des coûts de personnel et des dépenses d'investissement pèse sur la rentabilité

** Le segment Solutions de la société reste sous pression, avec des ventes en baisse et des marges en recul - Argus

** Par ailleurs, Avery Dennison annonce avoir nommé Danny Allouche au poste de président de son groupe Materials

** Neuf des 13 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure, quatre la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 201,95 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé de 14,3% depuis le début de l'année