Argan relève son objectif de revenus locatifs annuel à plus de 221 MEUR pour 2026

Au cours des six premiers mois de 2026, Argan a enregistré une croissance des revenus locatifs de 4% à 110 MEUR. La croissance du premier semestre provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des livraisons de 2025, complétées de la révision des loyers ( 0,6 %) au 1er janvier 2026.

La Société a affiché un taux d'occupation de 100 % depuis le premier trimestre 2026 avec la location à la société JS LOGISTICS de 32 000 m² auparavant vacants sur le site du Coudray-Montceaux en région parisienne.

Le résultat net récurrent part de groupe s'élève à 77,5 MEUR à fin juin 2026, représentant une marge de 71 % par rapport aux revenus locatifs.

Par action, il s'établit donc à 3,0 EUR, en ligne avec l'objectif annuel pour 2026.

Le résultat net récurrent au premier semestre 2026 est quasi-stable par rapport au premier semestre 2025 en raison des frais financiers liés à l'émission obligataire de 500 MEUR réalisée en avril 2026 à un coupon de 3,779 %.

Le patrimoine livré (hors actifs immobiliers en cours de développement) s'établit à 3 870 000 m² au 30 juin 2026. Sa valorisation s'élève à 4,27 MdEUR hors droits (4,54 MdEUR droits compris), en hausse de 5 % par rapport au 31 décembre 2025.

La hausse des revenus locatifs conduisant à un relèvement de l'objectif annuel à plus de 221 MEUR pour 2026, tandis que le résultat net récurrent par action s'établit à 3 EUR, en ligne avec l'objectif annuel d'environ 6 EUR par action.