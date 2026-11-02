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Argan et Puma inaugurent un site logistique automatisé
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 18:11

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Argan annonce l'acquisition d'une plateforme logistique de 41 000 m² à Vendenheim, dans le Bas-Rhin, développée par LCR et destinée aux activités BtoB de Puma en France.

Exploitée par ID Logistics, cette infrastructure récemment inaugurée intègre un système automatisé AutoStore de 98 robots, permettant de traiter jusqu'à 57 000 lignes de préparation de commandes par jour.

Certifié BREEAM Excellent, le site dispose notamment de panneaux photovoltaïques en autoconsommation et d'un éclairage LED afin d'optimiser sa performance énergétique. Avec cette opération, la foncière spécialisée dans l'immobilier logistique renforce son implantation dans le bassin strasbourgeois, où elle possède déjà une plateforme développée pour Auchan.

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