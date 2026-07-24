Argan bondit après son projet de fusion avec WDP

Argan ARGAN.PA grimpe en Bourse vendredi au lendemain de l'annonce du projet de rapprochement du groupe logistique français avec son homologue européen WDP

WDPP.BR , une fusion transfrontalière par échange d’actions qui donnerait naissance à un poids-lourd du secteur représentant plus de 13 milliards d’euros de valeur brute des actifs.

A la Bourse de Paris, vers 07h02 GMT, le titre Argan bondit de près de 13% à 73,9 euros, tandis qu'à Bruxelles WDP prend 2,2% à 23,22 euros.

Selon les termes de la transaction, trois actions WDP nouvellement émises seront échangées pour chaque action Argan, tandis que le groupe français proposera à son assemblée générale une distribution exceptionnelle de 11 euros par action avant la réalisation de la fusion, soit une valorisation implicite totale de 79,22 euros par action Argan.

Compte tenu du prix, "un éventuel surenchérisseur n’est pas complètement à exclure", soulignent dans une note les analystes de Jefferies, bien que le potentiel de hausse à partir de ce niveau semble limité selon eux.

Les analystes de KBC saluent pour leur part un rapprochement "tout à fait logique", car Argan a besoin de renouveler son portefeuille d'actifs afin de développer de nouveaux projets immobiliers, tandis que WDP "verse des rendements de 5,2 à 5,4% afin d'atteindre une masse critique sur un marché réputé difficile à pénétrer".

Le groupe français et son concurrent belge partagent "le même ADN", ont déclaré jeudi dans un communiqué commun Jean-Claude Le Lan, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance d’Argan, et Joost Uwents, CEO de WDP, citant notamment "une priorité donnée à la croissance durable des bénéfices et des rendements attractifs pour les actionnaires".

"Il a fallu un certain temps pour convaincre M. Le Lan de se séparer de l’œuvre de sa vie. Mais son héritage est entre de bonnes mains et la distribution en espèces permet de diversifier le portefeuille de sa famille", selon KBC.

L'opération permettrait de regrouper un portefeuille représentant environ 13 millions de mètres carrés d’espaces logistiques, plus de 13 milliards d’euros de valeur brute des actifs, plus de 700 millions d’euros de revenus locatifs annualisés, et un pipeline déjà engagé d’environ un milliard d'euros, d'après le communiqué.

"(Elle) est cohérente sur le plan industriel, mais son impact financier semble modeste à première vue", nuancent cependant les analystes de Jefferies.

Le projet est soutenu à l'unanimité par les conseils d'administration et de surveillance des deux groupes et a l'appui des principaux actionnaires de référence, les familles Le Lan pour Argan et De Pauw pour WDP, ainsi que Crédit Agricole Assurances, via sa filiale Predica, selon le communiqué conjoint.

Il sera présenté lors des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés, prévues en novembre 2026, en vue d'une réalisation de la fusion au premier trimestre 2027.

(Rédigé par Augustin Turpin)