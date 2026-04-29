Ares va acquérir la participation de Blackstone dans le gazoduc Rover

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David French

Ares Management ARES.N a annoncé avoir acquis une participation dans le gazoduc Rover auprès d'une filiale de la société d'investissement Blackstone

BX.N pour un montant non divulgué, alors que l'intérêt pour les actifs d'infrastructure énergétique américains ne cesse de croître.

Dans un communiqué transmis à Reuters, Ares a indiqué que des fonds gérés dans le cadre de sa stratégie « Infrastructure Opportunities » acquerraient 32,4 % de Rover, un réseau de gazoducs s'étendant sur environ 700 miles (1 130 km) en Pennsylvanie, en Virginie-Occidentale, dans l'Ohio et au Michigan, qui achemine le gaz naturel du bassin schisteux des Appalaches vers les marchés du Midwest et au-delà.

Le gaz naturel joue un rôle clé dans le soutien à l'augmentation de la production d'électricité afin de répondre à la demande croissante des centres de données et aux efforts d'électrification plus larges de l'industrie, et le conflit au Moyen-Orient a renforcé l'attrait des actifs situés dans des juridictions pouvant fonctionner sans être entravées par des tensions géopolitiques.

« Les actifs à grande échelle et stratégiquement situés comme Rover, qui offrent une voie de sortie indispensable pour l'approvisionnement au sein du bassin, jouent un rôle central dans la chaîne de valeur du gaz naturel et représentent une opportunité d'expansion très intéressante », a déclaré Anthony Omokha, directeur général d'Ares Infrastructure Opportunities.

Aucun détail financier n'a été divulgué dans le communiqué.

Il s'agit de la deuxième transaction concernant une participation dans le pipeline Rover annoncée au cours du mois dernier. Le 31 mars, la société d'investissement ePointZero, basée à Abu Dhabi, a déclaré avoir accepté d'acheter Traverse Midstream pour 2,25 milliards de dollars à la société de capital-investissement The Energy & Minerals Group. Parmi les actifs détenus par Traverse figure une participation de 35 % dans Rover.

Blackstone, qui a acquis sa participation dans Rover pour la première fois en 2017, détenait cet investissement au sein de sa division Energy Transition Partners, précise le communiqué. Energy Transfer ET.N exploite et détient le reste de Rover.

Rover est le deuxième actif notable dans le domaine des gazoducs en Appalaches qu'Ares a racheté ces derniers mois, après avoir acquis Meade Pipeline Co en septembre auprès de XPLR Infrastructure XIFR.N .

Ares a collaboré avec le cabinet d'avocats Kirkland & Ellis pour la transaction Rover. Les conseillers financiers de Blackstone étaient RBC Capital Markets et Greenhill & Co, filiale de Mizuho, tandis que Vinson & Elkins agissait en tant que conseiller juridique, ajoute le communiqué.