Ares Management acquiert Meade Pipeline pour 1,1 milliard de dollars

Ares Management ARES.N a déclaré lundi que ses fonds d'infrastructure avaient acheté Meade Pipeline pour environ 1,1 milliard de dollars, ajoutant ainsi un actif clé de gaz naturel à sonactivité énergétique américaine, alors que la demande d'électricité et de gaz augmente.

La société de gestion d'investissements l'achète à des filiales de XPLR Infrastructure XIFR.N , un important producteur d'électricité indépendant formé par NextEra Energy

NEE.N

Cette opération renforce le pari d'Ares sur l'infrastructure énergétique, alors que les services publics et les investisseurs cherchent à garantir des approvisionnements fiables en combustible à faible coût pour soutenir les énergies renouvelables intermittentes.

"Sous l'effet de l'électrification, de l'activité industrielle et de l'augmentation des exportations de GNL, nous assistons à une croissance considérable de la demande d'électricité et de gaz naturel", a déclaré Steve Porto, associé d'Ares Infrastructure Opportunities.

Meade détient une participation de 40 % dans Central Penn Line, un gazoduc de 180 miles qui transporte le gaz des bassins de schiste de Marcellus et d'Utica en Pennsylvanie vers les centres de demande du nord-est, du centre de l'Atlantique et du sud-est des États-Unis.

Transcontinental Gas Pipe Line, ou Transco, qui appartient à Williams, est copropriétaire du réseau et l'exploite dans le cadre de baux à long terme.

La Central Penn Line, qui a commencé ses activités en 2018, peut transporter environ 2,3 milliards de pieds cubes par jour, y compris la capacité de son expansion Leidy South achevée en 2022.