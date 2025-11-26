 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 112,00
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris finit dans le vert, entre Fed et Ukraine
information fournie par AFP 26/11/2025 à 18:15

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé dans le vert mercredi, portée par les espoirs croissants de baisses des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) aux Etats-Unis et d'un accord de paix en Ukraine.

Le CAC 40 a pris 0,88%, à 8.096,43 points, en hausse de 70,63 points. La veille, l'indice avait gagné 0,83%.

Comme l'ensemble des indices boursiers mondiaux, la place parisienne a été tirée "par le regain d'optimisme vis-à-vis d'une baisse des taux" aux Etats-Unis, relève Fawad Razaqzada, analyste de City Index.

Les investisseurs "semblent se détendre et envisager sereinement la suite des événements", relève Andreas Lipkow, analyste indépendant.

Plusieurs indicateurs économiques américains, publiés mardi, ont conforté les investisseurs dans leur hypothèse d'un nouvel assouplissement monétaire lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre.

Certains membres de l'institution avaient déjà évoqué cette possibilité les jours précédents.

Les probabilités d'une baisse de taux de 0,25 point de pourcentage atteignent désormais 85%, selon l'outil CME FedWatch, "alors qu'elles étaient encore sous les 20% il y a seulement une semaine", selon Daniela Hathorn, analyste de marché à Capital.com.

Par ailleurs, des informations publiées mercredi par Bloomberg, selon lesquelles l'économiste Kevin Hassett pourrait être nommé à la tête de la Fed, en remplacement de Jerome Powell dont le mandat court jusqu'en mai 2026, "ont été bien accueillies, car ce dernier est perçu comme favorable à un cycle d'assouplissement monétaire", ajoute Zakaria Darouich, responsable multi-actifs chez CPR AM, interrogé par l'AFP.

Autre point d'attention des marchés: l'évolution des discussions autour d'un accord de paix en Ukraine.

Le Kremlin a relevé mercredi certains points "positifs" dans le plan américain pour mettre fin au conflit en Ukraine, après avoir rejeté une contre-proposition européenne, tandis que Kiev et ses alliés continuent de plaider pour une paix "juste et durable".

Pour les marchés, "le scénario d'une paix en Ukraine en 2026 se rapproche, et cela devrait être positif pour les économies voisines, à savoir les pays européens", relève Zakaria Darouich.

Côté obligataire, le taux d'emprunt à échéance dix ans s'inscrit à 3,40%, au même niveau que la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a atteint 2,67%.

Valneva s'envole

Le laboratoire franco-autrichien Valneva s'est envolé de 7,60% à 4,08 euros, après avoir annoncé mercredi dans un communiqué des résultats finaux positifs de l'étude de phase 2 concernant son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, transmise par des tiques.

"Les résultats confirment les avantages d'une vaccination annuelle avant chaque saison de transmission de la maladie de Lyme" et "aucun problème de sécurité n'a été observé", précise le communiqué.

Euronext CAC40

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

EURONEXT
131,3000 EUR Euronext Paris +0,46%
VALNEVA
4,0760 EUR Euronext Paris +7,60%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Illustration du logo Valneva
    Valneva va fermer son site de Nantes
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:56 

    Valneva a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche. "Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe finit dans le vert, le budget britannique soulage
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:53 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par les espoirs croissants d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, le budget tant attendu de la ministre des Finances a été accueilli avec soulagement ... Lire la suite

  • Croquis d'audience du 12 novembre 2025 montrant l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala lors de son procès devant la Cour d'assises de Paris ( AFP / Benoit PEYRUCQ )
    Procès de l'ex-rebelle Lumbala en France: des pygmées racontent les viols de guerre en RDC
    information fournie par AFP 26.11.2025 18:53 

    Un chef coutumier pygmée a raconté avoir été forcé à assister au viol de sa soeur par des soldats en République démocratique du Congo, témoignant mercredi devant la cour d'assises de Paris qui juge l'ex-rebelle congolais Roger Lumbala, plus de 20 ans après. Sa ... Lire la suite

  • Le cimenterie Lafarge à Jalabiya, dans le nord de la Syrie, le 19 février 2018 ( AFP / Delil souleiman )
    Au procès Lafarge pour financement du terrorisme, l'acceptation du "racket" des groupes jihadistes
    information fournie par AFP 26.11.2025 18:47 

    "On avait le choix entre deux solutions, la pire et la moins pire". Au procès de Lafarge, d'anciens cadres se sont expliqués sur les raisons pour lesquelles le cimentier était resté en Syrie jusqu'en 2014, moyennant des paiements à des groupes classés comme "terroristes". ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank