Le président allemand devant le "Guernica" de Picasso avant une visite historique dans la ville basque

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier devant le chef-d'œuvre de Picasso, "Guernica", au musée Reina Sofía de Madrid, le 26 novembre 2025, au premier jour de sa visite en Espagne ( AFP / Thomas COEX )

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'est rendu mercredi devant le celèbre tableau "Guernica" de Pablo Picasso, à Madrid, au premier jour d'un voyage officiel en Espagne durant lequel il effectuera vendredi une visite historique dans cette ville basque bombardée par les nazis en 1937.

Le chef de l'Etat allemand était accompagnée de sa femme et d'une délégation pour cette visite au musée Reina Sofia, où est accrochée l'imposante toile de Picasso devenue un symbole universel de la lutte contre la guerre et la souffrance des civils innocents, a constaté un journaliste de l'AFP.

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était rendu avec le Premier ministre Pedro Sánchez au même endroit, après avoir comparé par le passé les atrocités vécues par les habitants de la ville il y a près de 90 ans avec l'invasion russe en cours de son pays depuis 2022.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier et sa femme Elke Budenbender (c) devant le chef-d'œuvre de Picasso, "Guernica", au musée Reina Sofía de Madrid, le 26 novembre 2025, au premier jour de leur visite en Espagne ( AFP / Thomas COEX )

Frank-Walter Steinmeier sera vendredi le premier président allemand de l'histoire à se rendre à Guernica, petite ville du pays Basque espagnol (nord) bombardée en 1937 par l'aviation nazie en soutien aux troupes de Franco durant la Guerre civile espagnole.

Il sera à cette occasion accompagné du roi Felipe VI pour rendre hommage aux victimes de cette tragédie.

Il y a près de 30 ans, en 1997, le président allemand d'alors, Roman Herzog, avait reconnu "l'implication coupable" des forces allemandes dans ce bombardement et demandé pardon au peuple espagnol.

Le déplacement de Frank-Walter Steinmeier en Espagne intervient quelques jours après le 50e anniversaire de la mort de Franco, le 20 novembre 1975, après plusieurs décennies de dictature (1939-1975).

Avant d'aller au musée Reina Sofia où est exposé "Guernica", le président allemand a été reçu mercredi matin à son arrivée par Felipe VI au Palais royal à Madrid, où les deux hommes se sont entretenus puis ont déjeuné ensemble. Un dîner doit avoir lieu mercredi soir au même endroit.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier (g) accueilli par le roi d'Espagne Felipe VI (c) et la reine Letizia (d) au Palais royal à Madrid, le 26 novembre 2025 ( AFP / Oscar DEL POZO )

S'exprimant devant le Parlement espagnol, Frank-Walter Steinmeier a alerté dans un discours contre "les mouvements extrémistes et populistes qui s'affirment dans nos sociétés" et qui "s'attaquent aux piliers sur lesquels reposent les démocraties libérales".

Jeudi, il doit s'entretenir avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, après avoir assisté à un forum économique germano-espagnol. Il doit également remettre une décoration à l'ancien joueur de la sélection allemande et du Real Madrid, le néo-retraité Toni Kroos, au stade Santiago Bernabéu.