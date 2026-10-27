Ares Capital va racheter MFIC, filiale d'Apollo, dans le cadre d'une opération de 2,6 milliards de dollars

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(Évolution des cours des actions)

Ares Capital ARCC.O a annoncé mardi qu'elle allait racheter MidCap Financial Investment Corp

MFIC.O , filiale d'Apollo, dans le cadre d'une opération évaluée à environ 2,6 milliards de dollars en actions et en espèces, renforçant ainsi sa présence dans le domaine du crédit direct aux entreprises de taille moyenne.

Voici quelques détails:

• Les actionnaires de MidCap recevront 10,88 dollars par action entièrement diluée, dont environ 1,21 dollar en espèces et 9,67 dollars en actions Ares

• L’offre représente une prime de plus de 30 % par rapport au cours de clôture de l’action MidCap lundi

• Le cours de l’action MidCap a bondi de plus de 23 %, tandis que celui d’Ares est resté stable

• Ares Capital est la plus grande société de développement d’entreprises cotée en bourse; elle est gérée par une filiale du gestionnaire d’investissements alternatifs Ares Management

• MidCap Financial Investment est un fonds fermé géré en externe par une filiale du gestionnaire d’actifs Apollo Global Management APO.N

• L’opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, permettra à Ares d’accéder aux investissements garantis de premier rang de MidCap offrant des rendements “attractifs” et contribuera “modestement” à ses résultats de base, ont indiqué les deux sociétés