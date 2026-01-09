ARCURE : Publication du chiffre d'affaires annuel le 15 janvier 2026 et webinaire de présentation à 16h45, pour les investisseurs individuels

Arcure, acteur de référence dans les solutions de perception intelligente pour environnements industriels, confirme la date de publication de son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2025 le 15 janvier 2026 avant bourse.

Le Groupe organise un webinaire de présentation aux investisseurs et actionnaires particuliers le jour même à 16h45, pour détailler cette publication et fournir des éléments de stratégie et de perspective.

Les inscriptions pour ce webinaire du 15 janvier sont ouvertes. Arcure invite l'ensemble de ses actionnaires individuels et les investisseurs particuliers à s'inscrire dès aujourd'hui au lien suivant : https://tinyurl.com/ArcureCA2025

Pour faciliter les échanges lors de cette session de présentation et de discussion, les participants peuvent adresser leurs questions dès aujourd'hui, par courrier électronique, à l'adresse : investisseurs@arcure.net.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2025

Le 15 janvier 2026, avant bourse.

Webinaire de présentation aux actionnaires et investisseurs particuliers :

Le 15 janvier 2026 à 16h45, CET.

Inscriptions : https://tinyurl.com/ArcureCA2025

À propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est un groupe international, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, améliorant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 25 000 exemplaires dans plus de 50 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Arcure dispose d'un siège, de bureaux R&D et d'unités opérationnelles en France, d'une filiale aux États-Unis et de bureaux commerciaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.

Arcure, est coté sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnemo : ALCUR). Le groupe a enregistré sur l'exercice 2024 un chiffre d'affaires de 18,7 M€ (dont 81% à l'international), en croissance de 40%.

Plus d'informations sur www.blaxtair.com

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Equipe Arcure

investisseurs@arcure.net RELATIONS MEDIA

Equipe Arcure

investisseurs@arcure.net