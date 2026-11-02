ARCHOS : REPRISE DE L'ACTIVITE ARDOIZ PAR ARCHOS

La reprise du fonds de commerce de la solution Ardoiz est désormais officiellement effective :

Une base installée confirmée de plus de 22 000 abonnés utilisant cette solution au quotidien.

Une mission sociétale forte : favoriser l'inclusion numérique des seniors et rompre leur isolement.

Une ambition de croissance majeure : répondre aux besoins de près d'un million de personnes âgées en France actuellement en difficulté avec le numérique.

Igny, le 2 novembre 2026 - ARCHOS (FR001400KO61 – ALJXR) , acteur reconnu dans les technologies mobiles et ultra durcies, annonce aujourd'hui la réalisation effective de la reprise du fonds de commerce de la solution ARDOIZ auprès de la société TIKEASY.

Conformément au calendrier initialement envisagé, la transaction a été signée. Le fonds de commerce de la solution ARDOIZ intègre ainsi pleinement une filiale du groupe ARCHOS renommée à cette occasion : ARDOIZ SAS.

Garantir la continuité et renforcer l'inclusion numérique

Cette finalisation marque une étape stratégique pour ARCHOS, partenaire industriel historique de la solution depuis plus d'une décennie.

Elle garantit la continuité des services pour les 22 000 abonnés actuels qui utilisent chaque jour cette tablette tactile à l'interface simplifiée et ergonomique.

Au-delà de la préservation de cet écosystème, la mission d'ARDOIZ reste ancrée au cœur du lien social : simplifier l'accès aux outils numériques pour les personnes âgées, leur permettre de communiquer aisément avec leurs proches (vidéos, partages de photos, messages) et de se divertir au quotidien.

Un enjeu national : 1 million de seniors en difficulté numérique

Le vieillissement de la population et la digitalisation croissante de la société, accentuée par la fermeture progressive du réseau cuivre, créent une urgence sociétale.

En France, on estime à un million le nombre de personnes âgées en situation de fracture ou de difficulté avec le numérique.

En s'appuyant sur l'expertise d'ARDOIZ, ARCHOS entend massifier le déploiement de sa solution pour répondre à ce défi national.

Le Groupe ambitionne de devenir l'un des acteurs de référence du "bien vieillir" à domicile à travers trois axes prioritaires :

La transition numérique douce via une prise en charge clé en main face à la fin des lignes fixes traditionnelles.

Le déploiement de services de proximité et d'entraide locale directement intégrés au cœur de l'application.

L'intégration de dispositifs et capteurs connectés pour optimiser la sécurité et le confort des seniors chez eux.

Contact Investisseurs

Loïc Poirier – Président Directeur Général – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

A RCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, ardoiz, Poladerme, Dextrain, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400KO61. www.archos.com