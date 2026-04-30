ARCHOS : Logic Instrument remporte un appel d'offre auprès de la NSPA, agence OTAN de soutien et d'acquisition, pour la fourniture d'appareils mobiles tactiques

Igny, le 30 avril 2026 – ARCHOS annonce que sa filiale Logic Instrument a été sélectionnée par l'Agence OTAN de soutien et d'acquisition ( NSPA ) dans le cadre d'un accord-cadre

Ce contrat porte sur l'acquisition de terminaux mobiles destinés au soutien opérationnel de la NSPA et aux besoins des nations membres.

Un soutien stratégique et une expertise multi-plateforme

Le choix de Logic Instrument pour ce projet souligne la capacité du Groupe à répondre à des exigences logistiques et techniques de haut niveau. Ce contrat, d'une durée de 3 ans, porte sur la fourniture d'appareils mobiles fonctionnant sous les écosystèmes Android, iOS et Windows.

L'intégration de ces trois systèmes d'exploitation majeurs démontre la polyvalence de Logic Instrument et sa capacité à offrir des solutions parfaitement adaptées aux besoins hétérogènes des forces alliées. En rejoignant ce projet, Logic Instrument participe activement à la modernisation des capacités de communication et de gestion de l'information, tout en garantissant une interopérabilité maximale sur le terrain.

Contact

Loïc POIRIER – PDG – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR0014007XT1. www.archos.com