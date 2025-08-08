 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 727,24
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Archos: forte hausse des bénéfices au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 08:00

(Zonebourse.com) - Archos publie pour le premier semestre 2025 un résultat net de 1,6 million d'euros, en croissance de 169% en comparaison annuelle, ainsi qu'un résultat d'exploitation en hausse de 360% à 1,8 million, soit un record à 8,4% du CA.

Le chiffre d'affaires du groupe de solutions mobiles s'est accru de 28% à 21 millions d'euros, pour moitié grâce à de la croissance organique, tandis que sa marge brute s'est tassée d'un point à 26% du CA.

Archos confirme son ambition 'd'accélérer encore plus sa croissance au second semestre et d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 60 millions d'euros et de délivrer une marge en nette amélioration'.

Valeurs associées

ARCHOS
0,2570 EUR Euronext Paris +15,25%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank