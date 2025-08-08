Archos: forte hausse des bénéfices au 1er semestre
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 08:00
Le chiffre d'affaires du groupe de solutions mobiles s'est accru de 28% à 21 millions d'euros, pour moitié grâce à de la croissance organique, tandis que sa marge brute s'est tassée d'un point à 26% du CA.
Archos confirme son ambition 'd'accélérer encore plus sa croissance au second semestre et d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 60 millions d'euros et de délivrer une marge en nette amélioration'.
Valeurs associées
|0,2570 EUR
|Euronext Paris
|+15,25%
