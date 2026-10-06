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ARCHOS - CA 9 mois, +124%, accélération au T3 / Opinion: Achat Spéc. / Objectif: 0,45€ / Potentiel: +80%
information fournie par GreenSome Finance 06/10/2026 à 14:33

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Actualité

Archos a publié pour les 9 premiers mois de l'exercice 2026 un CA de 68 M€ en croissance de 124%. Après +118% au S1, la dynamique s'est donc accélérée sur le T3 avec une hausse de 136%.

Cette performance s'explique notamment par la confirmation de la montée en puissance de plusieurs moteurs de croissance :

  • Les 1ères certifications Tempest de produits depuis septembre. Le site industriel étant désormais opérationnel ;
  • Le déploiement à l'international avec l'exécution du contrat de solutions mobiles pour l'OTAN, dont le démarrage des livraisons confirme le potentiel (supérieure à 2 M€).

Perspectives

Concernant la fin de l'exercice 2026, le groupe réitère ses ambitions.
En termes d'objectifs financiers, il vise toujours un CA nettement supérieur à 92 M€ et d'améliorer sensiblement sa rentabilité.

Rappelons qu'à l'issue de la publication des résultats semestriels début août nous avions ajusté nos prévisions.
Nous tablons toujours pour 2026e sur un CA de 93,4 M€ (+95%) et un Rex de 2,44 M€, 2,6% du CA (+128%).

Valeurs associées

ARCHOS
0,2760 EUR Euronext Paris +10,40%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 14:33:27.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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