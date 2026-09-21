ARCHOS : ARCHOS ACCÉLÈRE DANS LA SANTÉ ET L'AUTONOMIE DES SENIORS AVEC LA SIGNATURE DE LA PROMESSE DE REPRISE DE L'ACTIVITÉ ARDOIZ

Domisanté, filiale d'ARCHOS, promet, sous conditions, de reprendre le fonds de commerce ARDOIZ de Tikeasy.

ARDOIZ : Une base installée de plus de 22 000 abonnés utilisant cette tablette spécialement conçue pour les seniors.

Une ambition claire : combiner expertise technologique, services numériques pour accompagner le bien vieillir à domicile.

Igny, le 21 septembre 2026 - ARCHOS (FR001400KO61 – ALJXR) , acteur reconnu dans les technologies mobiles et ultra durcies, annonce que sa filiale DOMISANTE s'est engagée à reprendre, sous conditions, le fonds de commerce ARDOIZ auprès de TIKEASY.

Partenaire industriel historique de la solution ARDOIZ depuis plus de 10 ans, le groupe ARCHOS franchit ainsi une nouvelle étape stratégique. Cette reprise garantit la continuité des services existants pour l'ensemble des utilisateurs actuels de la solution ARDOIZ, tout en ouvrant la voie à des développements au service du maintien à domicile et du bien vieillir.

La solution ARDOIZ : le numérique simplifié au service du lien social des seniors

ARDOIZ est une solution de tablette tactile spécifiquement conçue pour faciliter l'accès au numérique des seniors et rompre leur isolement. Dotée d'une interface simplifiée et ergonomique adaptée aux personnes âgées, elle permet de naviguer facilement sur Internet, de communiquer en toute simplicité avec ses proches (vidéos, messages, partage de photos) et de se divertir au quotidien grâce à des jeux et des contenus d'actualité. Actuellement ce sont plus de 22 000 abonnés qui l'utilisent au quotidien.

Une continuité industrielle et une maîtrise technologique

Depuis une décennie, les équipes d'ARCHOS et d'ARDOIZ collaborent étroitement pour concevoir, adapter et optimiser une tablette et des accessoires spécifiquement pensés pour les besoins des seniors. L'intégration d'ARDOIZ au sein de DOMISANTE s'inscrit donc de façon naturelle dans l'ADN des deux entités. L'objectif premier est de préserver l'écosystème ARDOIZ existant, de maintenir la qualité des services actuels et de rassurer les abonnés sur la pérennité de leur outil quotidien.

Accompagner le bien vieillir

Sous l'impulsion de DOMISANTE, la solution ARDOIZ ambitionne d'élargir son horizon à travers trois axes connexes de développement :

Accompagnement face à la fin du réseau cuivre : La fermeture progressive des lignes fixes traditionnelles exige une transition numérique douce pour les seniors. DOMISANTE envisage de proposer une prise en charge clé en main des démarches d'assistance (conservation et transfert de la ligne téléphonique fixe) ainsi que des matériels téléphoniques parfaitement adaptés à leurs besoins.

: La fermeture progressive des lignes fixes traditionnelles exige une transition numérique douce pour les seniors. DOMISANTE envisage de proposer une prise en charge clé en main des démarches d'assistance (conservation et transfert de la ligne téléphonique fixe) ainsi que des matériels téléphoniques parfaitement adaptés à leurs besoins. Déploiement de services de proximité : Une réflexion est engagée pour agréger, directement au sein d'une application dédiée, des services locaux et d'entraide pour faciliter le quotidien des utilisateurs.

: Une réflexion est engagée pour agréger, directement au sein d'une application dédiée, des services locaux et d'entraide pour faciliter le quotidien des utilisateurs. Intégration de dispositifs connectés : DOMISANTE souhaite explorer l'intégration de capteurs et d'objets connectés au sein du domicile, garantissant ainsi un maintien chez soi dans des conditions de sécurité et de confort optimales.

Calendrier de l'opération : La transaction potentielle reste soumise à l'information des instances représentatives du personnel, à l'accord et à la signature de la documentation définitive (les « conditions »). La transaction potentielle devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

Contact Investisseurs

Loïc Poirier – Président Directeur Général – poirier@archos.com

A propos d'ARCHOS

A RCHOS, expert en solutions mobiles, a sans cesse révolutionné ce marché tant dans le secteur de l'électronique grand public que dans le B to B et la Défense. Désormais, ARCHOS opère sur 3 piliers : La défense et l'industrie en solutions mobiles, l'électronique grand public et la santé. Société française regroupant de nombreuses filiales, LOGIC INSTRUMENT, ELEXO, GLACIER COMPUTER, ARTIC, Distrame, O2i ingénierie, Poladerme, Dextrain, Domisanté, le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Paris, ISIN Code : FR001400KO61. www.archos.com