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Archer Aviation rebondit de 20 % grâce à sa nouvelle plateforme d'avions
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** L'action d'Archer Aviation ( ACHR.N ) a bondi lundi de 20,6% pour atteindre 5,36 dollars, après que la société et l'entreprise de technologie de défense Anduril ont dévoilé une plateforme d'aéronef autonome développée conjointement

** Le titre ACHR rebondit après avoir atteint vendredi son plus bas niveau depuis un an, à 4,30 dollars, et s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis plus de 14 mois

** La plateforme est conçue pour un usage commercial et militaire; Anduril a présenté lundi la version militaire, baptisée Thunder, tandis qu’ACHR prévoit de dévoiler sa version commerciale dans le courant de la semaine

** L'aéronef utilise un groupe motopropulseur hybride-électrique et est conçu pour des missions telles que des frappes militaires et le transport de fret, ce qui permet à ACHR de s'étendre au-delà du marché des taxis aériens urbains

** Malgré cette hausse, l’action ACHR affiche une baisse d’environ 29% depuis le début de l’année et se négocie à environ 63% en dessous de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, à 14,62 dollars, atteint le 15 octobre

** La recommandation moyenne des 9 analystes couvrant le titre est “acheter”; l’objectif de cours médian est de 11,50 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 19:19:11.

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